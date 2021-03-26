FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: +5
75.76р89.26р
Будущая платная парковка в СПбЧто запрещено до 28 марта«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
10
Печать

Цена на нефть марки Brent выросла на 4% из-за коллапса в Суэцком канале

Нефть подорожала на 4%, пока российские танкеры заперты в Суэцком канале

Цена фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 4% из-за коллапса в Суэцком канале. Об этом сообщает Reuters 26 марта.

Более 30 нефтяных танкеров со вторника, 23 марта, стоят в водах по обе стороны канала. По данным Investing.com, цена на нефть начала расти на торгах 26 марта и на 18:40 по московскому времени поднялась до отметки $64,5 за баррель. Это на 4,1% выше по сравнению с ценой на открытии торгов.

Рекордного значения за 2021 год нефть достигла 8 марта. Тогда цена приблизилась к отметке $71 за баррель.

Ранее «Фонтанка» писала, что снятие с мели суперконтейнеровоза Ever Given, который заблокировал движение в Суэцком канале, может занять от нескольких дней до пары недель. Операция по снятию с мели контейнеровоза Ever Given потребует удаления около 20 тысяч кубометров песка. Мировая торговля каждую неделю простоя судов на Суэцком канале может терять от $6 до $10 млрд.

Гигантское судно Ever Given длиной 400 метров, направлявшееся из Китая в Роттердам, село на мель в Суэцком канале из-за сильной песчаной бури 23 марта. Из-за инцидента в водной артерии застряли 370 тыс. тонн нефти и нефтепродуктов из России на 160 млн долларов.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (10)

baddancer
Мы продолжаем наш репортаж из Суэцкого канала. где застряла баржа с очень редкими животными, один подкустовый выползень чего стоит!
Danik
Вот и бензин растет! Еще неделю постоит эта посудина и литр 95 точно полста будет! И кто виноват? )
265048588
Опять бензин подорожает.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний