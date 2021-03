Цена на нефть марки Brent выросла на 4% из-за коллапса в Суэцком канале

Ранее «Фонтанка» писала, что снятие с мели суперконтейнеровоза Ever Given, который заблокировал движение в Суэцком канале, может занять от нескольких дней до пары недель. Операция по снятию с мели контейнеровоза Ever Given потребует удаления около 20 тысяч кубометров песка. Мировая торговля каждую неделю простоя судов на Суэцком канале может терять от $6 до $10 млрд.



Гигантское судно Ever Given длиной 400 метров, направлявшееся из Китая в Роттердам, село на мель в Суэцком канале из-за сильной песчаной бури 23 марта. Из-за инцидента в водной артерии застряли 370 тыс. тонн нефти и нефтепродуктов из России на 160 млн долларов.