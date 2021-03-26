Цена на нефть марки Brent выросла на 4% из-за коллапса в Суэцком канале

Цена фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 4% из-за коллапса в Суэцком канале. Об этом сообщает Reuters 26 марта.



Более 30 нефтяных танкеров со вторника, 23 марта, стоят в водах по обе стороны канала. По данным Investing.com, цена на нефть начала расти на торгах 26 марта и на 18:40 по московскому времени поднялась до отметки $64,5 за баррель. Это на 4,1% выше по сравнению с ценой на открытии торгов.



Рекордного значения за 2021 год нефть достигла 8 марта. Тогда цена приблизилась к отметке $71 за баррель.

