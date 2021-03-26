Цена на нефть марки Brent выросла на 4% из-за коллапса в Суэцком канале

Цена фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 4% из-за коллапса в Суэцком канале. Об этом сообщает Reuters 26 марта.
Более 30 нефтяных танкеров со вторника, 23 марта, стоят в водах по обе стороны канала. По данным Investing.com, цена на нефть начала расти на торгах 26 марта и на 18:40 по московскому времени поднялась до отметки $64,5 за баррель. Это на 4,1% выше по сравнению с ценой на открытии торгов.
Рекордного значения за 2021 год нефть достигла 8 марта. Тогда цена приблизилась к отметке $71 за баррель.
Ранее «Фонтанка» писала, что снятие с мели суперконтейнеровоза Ever Given, который заблокировал движение в Суэцком канале, может занять от нескольких дней до пары недель. Операция по снятию с мели контейнеровоза Ever Given потребует удаления около 20 тысяч кубометров песка. Мировая торговля каждую неделю простоя судов на Суэцком канале может терять от $6 до $10 млрд.
Гигантское судно Ever Given длиной 400 метров, направлявшееся из Китая в Роттердам, село на мель в Суэцком канале из-за сильной песчаной бури 23 марта. Из-за инцидента в водной артерии застряли 370 тыс. тонн нефти и нефтепродуктов из России на 160 млн долларов.