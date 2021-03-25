Из-за аварии в Суэцком канале застряли 370 тыс. тонн нефти и нефтепродуктов из России на 160 млн долларов.
Танкеры, вставшие на подходе к Суэцкому каналу, перевозят 870 000 тонн сырья и 670 000 тонн чистых нефтепродуктов. По оценкам аналитиков, около 370 000 тонн из них — это нефть из России. Общая стоимость нефти из России, застрявшей из-за контейнеровоза Ever Given, может составлять 160 млн долларов. Об этом сообщает Reuters 25 марта.
Суперконтейнеровоз Ever Given сел на мель в Суэцком канале. Судно длиной 400 метров заблокировало важнейший транзитный путь между Азией и Европой, по которому перевозится российская нефть.
Суперконтейнеровоз Ever Given сел на мель в южной части Суэцкого канал.— РОГОЗИН (@Rogozin) March 25, 2021
Снимок сделан спутником "Канопус В" орбитальной группировки @roscosmos pic.twitter.com/fwgRfIAfrI
Движение по Суэцкому каналу полностью остановлено. На подходе к нему в Красном и Средиземном морях скопилось 156 грузовых судов, в их числе российские, американские, саудовские и оманские нефтяные танкеры.
Спасательные команды из Нидерландов и Японии разрабатывают план по снятию судна с мели. Пока GPS судна не показал заметных движений за последние 24 часа. Контейнеровоз Ever Given сел на мель 23 марта из-за сильной песчаной бури. Судно направлялось из Китая в нидерландский порт Роттердам.
Протяженность Суэцкого канала составляет 193 км. Через него проходит примерно 30% от мирового объема контейнерных перевозок и около 12% от всего товарообмена.