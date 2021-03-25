Из-за аварии в Суэцком канале застряли 370 тыс. тонн нефти и нефтепродуктов из России на 160 млн долларов.



Танкеры, вставшие на подходе к Суэцкому каналу, перевозят 870 000 тонн сырья и 670 000 тонн чистых нефтепродуктов. По оценкам аналитиков, около 370 000 тонн из них — это нефть из России. Общая стоимость нефти из России, застрявшей из-за контейнеровоза Ever Given, может составлять 160 млн долларов. Об этом сообщает Reuters 25 марта.

Суперконтейнеровоз Ever Given сел на мель в Суэцком канале. Судно длиной 400 метров заблокировало важнейший транзитный путь между Азией и Европой, по которому перевозится российская нефть.