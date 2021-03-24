автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







«Манеж» вновь приготовил блогерам «инстраграмную» картинку, равной нет на выставках в Петербурге. Прямо от входа посетитель видит десятки гигантских белых канатов, уходящих вверх, к потолку, и свисающих оттуда в форме гигантского круга. «Стена», которую они визуально формируют, создает новое камерное пространство внутри: зал скульптур Федота Шубина. С этого пространства (в «программке» выставки оно названо по-театральному — «фойе») и начинается экскурсия — в мир оперы и скульптуры одновременно.



В мир оперы — потому что выставка звучащая: наконец-то «выстрелило» то «ружье», о котором говорилось еще на открытии «Манежа» после ремонта: в зале смонтированы акустические системы, позволяющие, особо не разделяя пространство стенами, в разных зонах проигрывать разную музыку. В этот раз на двух этажах «в сумме» звучит десяток опер одновременно (плюс разноголосая настройка инструментов оркестра — в «фойе»). И в принципе, каждую удается слушать в отдельности, не отвлекаясь на другие.

Фрагменты произведений для «саундтрека» к прогулке выбирал Василий Бархатов. Режиссер пояснил, что воображал оперные мизансцены, попасть внутрь которых и походить между замершими персонажами вдруг получил бы возможность зритель. Вот только разворачиваются истории как на сцене, так и в других пространствах театра.

Заходя в каждый зал, первым делом (по крайней мере, так задумывалось) посетитель видит пюпитр (подставку для нот), на которой лежит «партитура». «В репертуаре» — в зависимости от вашего местонахождения: Моцарт, Бах, Глинка, Чайковский, Вагнер, Оффенбах, Беллини, Берг, Массне, Гуно, Даргомыжский, Верди, Яначек, Рихард Штраус или Пуччини. Слушая их, вы находитесь то в гримерке (бюсты — Александра Пушкина, Федора Бруни, Ивана Мартоса и других — как артисты перед выступлением, смотрятся в собственные отражения в зеркалах), то где-то за сценой среди массивных ящиков с декорациями, то в воздушных белых кулисах, а может — и вовсе, в оркестровой яме.

На самом деле, «театров» в «Манеже», по замыслу авторов проекта, разместилось пять. В программке заявлена даже некая отсылка к императорским театрам (правда, с точки зрения исторических фактов исполнена не тщательно): куратор Елизавета Павлычева перечисляет — Мариинский, Мариинский-2, Эрмитажный, Михайловский, Александринский. Почему именно такой «набор», что именно на выставке «олицетворяет» Александринский, и почему в нем звучит опера — осталось «за кадром». Но так как границы «театров» лишь условные, а сами их названия нигде не обозначены — можно на этом внимания не заострять.



автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру» автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру» автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру» автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру» автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Завсегдатаи «Манежа» знают: если выставки оформляет Александр Кривенцов — это уже даже не половина, а две трети успеха. Вот и в этот раз мастер не подвел: зал вновь преобразился почти до неузнаваемости — основное пространство первого этажа от галерей отделили суровые неокрашенные «бетонные» стены, как за сценой Мариинского театра. Впечатление усиливают надписи на стенах: «Выход на сцену», «Тихо! Идет спектакль». Для эстетов — из одной стены выступает «балкон Джульетты». Он загадочно пуст — но это оставляет пространство для воображения.



«Мы постарались сделать то, что не получалось ни на одной выставке, которая здесь проходила, — создать логистику перемещения для зрителей, — пояснил замысел Александр Кривенцов. — Вы пройдете по центральной части, обойдете по галереям, увидите часть амфитеатра, подниметесь на второй этаж и спуститесь вниз — то есть у вас не будет обыденной истории дисперсии. Это очень важно с точки зрения понимания классической скульптуры так, как она поставлена здесь — от Шубина до Матвеева. Второе: очень важно, что опера является не фоном для скульптуры, а постановка Василия работает вместе со скульптурой. Мы постарались поддержать архитектурой эту идею, не задавить нашими приемами саму скульптуру. Я надеюсь, что у нас это получилось».

Архитектор также пояснил, что канаты, сквозь ряды которых посетитель, рискуя ощутить головокружение, проходит в «фойе», — играют «роли» тех канатов, которые, якобы, «двигают» сценические конструкции на втором этаже. «Здесь есть намеки на закулисье, на те места, куда обыкновенный человек, зритель никогда не попадет, — подчеркнул он. — Это кинетика, где вы становитесь частью композиции. Она не статична, поэтому название «(Не)подвижность».



Еще один театральный механизм, который использован в оформлении выставки — поворотный круг, который устанавливают на сцене, чтобы иметь возможность играть сцены в разных декорациях. Так, на одной его стороне (круг размещен в условном пространстве «Мариинского-2», где звучит «Евгений Онегин») — Греминский бал, а на другом — Ларинский. Тут есть даже медведь из сна Татьяны — воплощенный в чугунной скульптуре Николая Либериха. По словам директора «Манежа» Павла Пригара, на выставке представлено 150 работ 65 русских скульпторов с середины XVII до начала ХХ века. Почти два года велась работа по отбору предметов для выставки, а в целом работа над проектом — свыше трех лет. Это совместный проект с Русским музеем, где партнерами в том числе стали Эрмитаж, Мариинский театр, Академия художеств и Третьяковская галерея.

Есть и предметы, представленные в экспозиции впервые — среди них куратор называет гипсовый Портрет Н.В. Кукольника работы Александра Теребенева из собрания ИРЛИ РАН (Пушкинского дома) — он был специально отреставрирован к выставке. Десятки других скульптур обычно хранятся в фондах и недоступны посетителям постоянных экспозиций музеев, даже таких крупных, как Русский и Третьяковка.



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Хотя с точки зрения отбора скульптуры экскурс тут более чем полный — она «многолюдна», в ней есть даже целый зал моделей носовых украшений кораблей (из собрания Центрального военно-морского музея), «озвученный» вагнеровским «Летучим голландцем», — смотреть ее лучше как «наваждение», «впечатление», призрак, явившийся из духа оперы, — а не урок по истории отечественной скульптуры.

«Прямого соблюдения хронологии нет, — пояснила строение экспозиции Елизавета Павлычева. — Здесь соединение скульптур сделано по разному принципу: где-то он хронологический — например, в «Дон Жуане» представлены, действительно, самые ранние произведения, как и в фойе (Шубин — первый русский скульптор, по сути). В боковой галерее, например, — скульптуры, которые были привезены из пенсионерских поездок, разных эпох. Где-то — диалог учителя с учеником или диалог скульптур одного направления или одного жанра. У нас нет такого прямого соблюдения хронологии, но, безусловно, гармонию в соединении работ мы искали».

Более академический подход организаторы выставки обещают в каталоге с исследовательским разделом и аннотациями, написанными научными сотрудниками музеев-участников — пока он только готовится к печати.



Особенно внимательные зрители заметят, что проект подразумевает продолжение, выход в город: в конце буклета-программки размещена карта монументальной скульптуры, расположенной в центре Петербурга. К ним «саундтрека» уже не предполагается, но аудиорассказ в будущем запланирован — как и «живые» экскурсии. Сами достопримечательности довольно предсказуемы, но есть шанс, что если рассказ будет подробным, горожане и туристы услышат, что за скульптуры стоят на Новом Эрмитаже, Адмиралтействе, здании Сената и Синода, Исаакиевском соборе и Российской национальной библиотеке.

Выставку можно посетить до 16 мая.

Алина Циопа, «Фонтанка.ру»