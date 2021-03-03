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Ещё ярче, ещё красивее. В Ленобласти вторую ночь подряд любуются северным сиянием

Петербуржцы вторую ночь подряд наблюдают на Ладожском озере в Ленобласти северное сияние. 3 марта оно было особенно ярким и завораживающим. Эффектные снимки ночного неба с тёмным силуэтом маяка Вуохенсало публикуют участники экспедиции в посёлок Моторное.

«Сегодня была уже третья ночь на ледяном пляже в Моторном, она была ещё прекраснее... Яркая, почти полная луна сменила доминанту млечного пути на ясном небе под Питером. Надеюсь видеть этот нежный и милый свет северного сияния чаще», — написала в своём Instagram Екатерина Стрельникова.

Астро Фото Болото

В ночь со 2 на 3 марта в атмосфере Земли наблюдалась слабая магнитная буря, которая всё ещё продолжается, если исходить из данных Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.

Накануне петербуржцы также забыли про сон и отправились на Ладогу, чтобы сделать красивые снимки зелёных всполохов.

Саша Шадов

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