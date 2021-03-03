Петербуржцы вторую ночь подряд наблюдают на Ладожском озере в Ленобласти северное сияние. 3 марта оно было особенно ярким и завораживающим. Эффектные снимки ночного неба с тёмным силуэтом маяка Вуохенсало публикуют участники экспедиции в посёлок Моторное.

«Сегодня была уже третья ночь на ледяном пляже в Моторном, она была ещё прекраснее... Яркая, почти полная луна сменила доминанту млечного пути на ясном небе под Питером. Надеюсь видеть этот нежный и милый свет северного сияния чаще», — написала в своём Instagram Екатерина Стрельникова.