Новый штамм коронавируса выявлен в Великобритании. Учёных беспокоит, что он более устойчив к антителам

Как пишет 15 февраля Guardian , вариант B1525 исследуют учёные Эдинбургского университета, его обнаружили путём секвенирования генома в 10 странах. Самые ранние случаи датированы декабрём и обнаружены в Великобритании и Нигерии. В Великобритании выявлено не менее 32 случаев заражения этим штаммом, в Дании — 35, в Нигерии — 12, в США — 7, во Франции — 5, единичные случаи (менее пяти) зафиксированы в Австралии, Канаде, Гане, Иордании и Испании.

По словам исследователей, новый вариант вируса обладает «потенциально тревожным набором мутаций». Так, мутация Е484К в шиповидном белке на внешней стороне вируса (помогающем вирусу проникать в клетки) присутствует в «бразильском» и «южноафриканском» вариантах, и она, по мнению специалистов, позволяет вирусу лучше уклоняться от антител, вырабатываемых организмом. Помимо мутации E484K, в этом штамме есть ещё одно изменение, «которое, вероятно, помогает ему избавиться от наших антител».

«Мы еще не знаем, насколько хорошо будет распространяться этот [новый] вариант, но в случае успеха можно предположить, что иммунитет от любой вакцины или предыдущей инфекции будет ослаблен», — отмечают учёные.

По их мнению, нужны более пристальные исследования. Быстрое обнаружение новых вариантов имеет решающее значение. «Одно из основных преимуществ геномного надзора состоит в том, чтобы выявить потенциально опасные линии на раннем этапе, но всё ещё с низкой частотой, чтобы можно было быстро оценить их влияние и распространенность в других регионах мира», — отмечают исследователи.