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Новый штамм коронавируса выявлен в Великобритании. Учёных беспокоит, что он более устойчив к антителам

Ещё один вариант коронавируса с вызывающим беспокойство набором мутаций найден в Великобритании.

Как пишет 15 февраля Guardian, вариант B1525 исследуют учёные Эдинбургского университета, его обнаружили путём секвенирования генома в 10 странах. Самые ранние случаи датированы декабрём и обнаружены в Великобритании и Нигерии. В Великобритании выявлено не менее 32 случаев заражения этим штаммом, в Дании — 35, в Нигерии — 12, в США — 7, во Франции — 5, единичные случаи (менее пяти) зафиксированы в Австралии, Канаде, Гане, Иордании и Испании.

По словам исследователей, новый вариант вируса обладает «потенциально тревожным набором мутаций». Так, мутация Е484К в шиповидном белке на внешней стороне вируса (помогающем вирусу проникать в клетки) присутствует в «бразильском» и «южноафриканском» вариантах, и она, по мнению специалистов, позволяет вирусу лучше уклоняться от антител, вырабатываемых организмом. Помимо мутации E484K, в этом штамме есть ещё одно изменение, «которое, вероятно, помогает ему избавиться от наших антител».

«Мы еще не знаем, насколько хорошо будет распространяться этот [новый] вариант, но в случае успеха можно предположить, что иммунитет от любой вакцины или предыдущей инфекции будет ослаблен», — отмечают учёные.

По их мнению, нужны более пристальные исследования. Быстрое обнаружение новых вариантов имеет решающее значение. «Одно из основных преимуществ геномного надзора состоит в том, чтобы выявить потенциально опасные линии на раннем этапе, но всё ещё с низкой частотой, чтобы можно было быстро оценить их влияние и распространенность в других регионах мира», — отмечают исследователи.

По данным Университета Хопкинса, к утру 16 февраля COVID-19 в мире заразились 109,1 миллиона человек, умерли от него 2,4 миллиона.

В середине декабря в Великобритании обнаружили новую мутацию SARS-CoV-2 — VUI-202012/01. Позже стало известно, что она распространяется на 70 процентов (по другим оценкам, на 56 процентов) быстрее исходника. Британский премьер-министр Борис Джонсон заявлял, что выявленная мутация на 30 процентов смертельнее, чем ранее известная, и до 70 процентов более заразна. В понедельник стало известно, что ученые подтвердили опасность нового штамма.

За последние месяцы случаи заражения VUI-202012/01 зарегистрировали как минимум в 80 странах, в том числе в России.

В России готовятся зарегистрировать тест-систему распознавания британского штамма коронавируса. Глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что российские вакцины способны защитить и от мутировавшей версии COVID-19. Это подтверждают данные ПЦР-систем.

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Комментарии (1)

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