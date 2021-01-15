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В России готовятся зарегистрировать тест-систему, выявляющую «британский» штамм коронавируса

В ближайшие недели в России появятся тест-системы для выявления мутаций коронавируса. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова 15 января на совещании с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой, пишет «Интерфакс».

По прогнозу главного санврача страны, на создание тест-системы, которая будет дифференцировать мутации вирусов, уйдёт более двух недель.

Способная определять британский штамм коронавируса тест-система готовится к регистрации, уточнил директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.

«В ближайшее время данная тест-система будет направлена на регистрацию», — цитирует Акимкина ТАСС.

Ранее в Роспотребнадзоре заявляли, что в России уже обнаружено почти 1,5 тысячи мутаций коронавируса, в том числе «британский» штамм.

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Комментарии (2)

Михаил Азаров
Это действительно круто! Есть маленькое но! Ее надо использовать. Всей семьей в декабре заболели. Анализы на корону брать не стали, типа не она. Вот сдал за свои деньги сейчас и узнал что переболел. К вопросу о точности статистики, с таким подходом все здоровы.
265027971
пилите, анна, пилите!
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