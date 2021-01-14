ВОЗ: Новый штамм коронавируса выявлен в России и в более чем 20 европейских странах

Всемирная организация здравоохранения констатирует распространение нового штамма COVID-19 в Европе.
«О выявлении нового штамма сообщили уже 25 стран Европейского региона ВОЗ, включая Россию», — цитирует 14 января заявление директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге ТАСС.
По его словам, в организации понимают тревогу, которую вызывает новая вариация вируса. Клюге призвал к обмену данными о «британском» штамме.
В ВОЗ считают, что начавшаяся в ЕС вакцинация должна стать важным этапом в борьбе с пандемией.
Новый штамм COVID-19 впервые обнаружили в Великобритании в конце прошлого года. По данным ВОЗ, он распространяется быстрее, но не приводит к более тяжёлому течению заболевания. К концу 2020 года именно этим типом инфекции в Лондоне заразились как минимум две трети из всех болевших коронавирусом, в городе объявили ЧС. При этом глава Роспотребнадзора заверила, что российские вакцины защищают от «британского» штамма.