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«У каждого 30-го жителя Лондона COVID-19». В столице Великобритании объявлена чрезвычайная ситуация из-за коронавируса

Лондонский градоначальник рассказал об ухудшающейся ситуации с коронавирусом в городе 8 января. Он посчитал необходимым ввести режим ЧС.

«В период с 30 декабря по 6 января количество пациентов в лондонских больницах выросло на 27 процентов (с 5524 до 7034), а количество пациентов на ИВЛ — на 42 процента (с 640 до 908). У каждого 30-го жителя Лондона COVID-19 <...> Ситуация такова, что в ближайшие пару недель у нас закончатся койки, если распространение вируса не замедлится», — сообщается в заявлении Садика Хана.

По его словам, складывающаяся в столице ситуация требует «специальных мер». Градоначальник пока призвал всех лондонцев оставаться дома. Он напомнил, что после «темного и трудного времени» всегда будет «свет в конце тоннеля», который связан с начавшейся в стране вакцинацией.

С начала пандемии в Великобритании выявили уже 2,89 миллиона случаев коронавируса. В декабре в королевстве также был обнаружен новый штамм COVID-19. Он быстрее распространяется.

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Комментарии (8)

Znatok78
Так, собственно, англичан в самом Лондоне уже давно меньшинство, такие же гетто из колоний, как в Париже, Москве, поэтому лечить их бесполезно (в силу религиозных убеждений), да и некому. Нас тоже это ждет в недалеком будущем.
lenaF
Плохо, что число пациентов на ИВЛ так сильно выросло. Это по большей части дорога в одну сторону.
Yubilar
Ну да, это очень серьезно. В Лондоне всего-то 15 000 000 человек. Из них 7 000 больных лежат в больницах (на секундочку. 7 000 - это полтора процента от болеющих. То есть в больчнику из тысячи больных они кладут 14 человек) . И при подобных темпах госпитализации, у них скоро закончатся койки. Серьезно смогли ребята за год подготовиться. Они же готовились, да? Великобритания же образец западного мира? И денег у них немеряно, и свободы вот эти вот все. И здравоохранение на уровне. Российским властям же на них нужно равняться?
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