«У каждого 30-го жителя Лондона COVID-19». В столице Великобритании объявлена чрезвычайная ситуация из-за коронавируса

«В период с 30 декабря по 6 января количество пациентов в лондонских больницах выросло на 27 процентов (с 5524 до 7034), а количество пациентов на ИВЛ — на 42 процента (с 640 до 908). У каждого 30-го жителя Лондона COVID-19 <...> Ситуация такова, что в ближайшие пару недель у нас закончатся койки, если распространение вируса не замедлится», — сообщается в заявлении Садика Хана.

Лондонский градоначальник рассказал об ухудшающейся ситуации с коронавирусом в городе 8 января. Он посчитал необходимым ввести режим ЧС.

По его словам, складывающаяся в столице ситуация требует «специальных мер». Градоначальник пока призвал всех лондонцев оставаться дома. Он напомнил, что после «темного и трудного времени» всегда будет «свет в конце тоннеля», который связан с начавшейся в стране вакцинацией.



С начала пандемии в Великобритании выявили уже 2,89 миллиона случаев коронавируса. В декабре в королевстве также был обнаружен новый штамм COVID-19. Он быстрее распространяется.

