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Глава Роспотребнадзора: Российские вакцины защищают от «британского» штамма

Тесты на COVID-19, используемые в России, видят «британский» штамм вируса, а вакцины защищают от него, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова 10 января в эфире канала «Россия 1».

«По нашим данным, тест-системы, которые действуют в РФ для ПЦР-диагностики, обнаруживают этот вирус, и вакцины, которые сегодня зарегистрированы в РФ, абсолютно точно защищают от этого вируса», — цитирует Попову РИА Новости.

Случай заражения «британским» штаммом, по её словам, был выявлен в России ещё в конце 2020 года.

«Мы к концу прошедшего уже года увидели, что у нас есть вариант, вот того самого штамма Великобритании, который вызывает столько сегодня тревог, — рассказала Попова. — <…> С конца ноября до 22 декабря, когда авиасообщение было прекращено, в Российскую Федерацию прилетели из Великобритании чуть более 7 тысяч человек. 32 человека из прилетевших, у них был обнаружен вирус по возвращении».

При этом «британская» мутация COVID-19 выявлена в России у одного человека. «Только у одного человека это был коронавирус нового штамма, только у одного. При этом человек чувствовал и чувствует себя хорошо, у него не было никаких симптомов, он уже не выделяет этот вирус», — подчеркнула глава Роспотребнадзора.

Он отметила также, что говорить о стабилизации ситуации с ковидом в России пока рано, но число заболевших за первую декаду нового года заметно снизилось. «Говорить о стабилизации, конечно же, еще рано, но цифры следующие. Заболеваемость, если сравнивать первую, вот первую декаду нового года и прошедшую декаду, финальную, прошедшего года, снизилось количество числа заболевших почти на 12%, ежедневно регистрирующихся случаев», — сказала Попова.

Снизилось, по её словам, и число госпитализированных, также примерно на 12%. «Значительно меньше болеют дети всех возрастов, но высокие цифры среди работников торговли и работников транспорта», — сказала Попова.

Напомним, новый штамм COVID-19 впервые обнаружили в Великобритании. По данным ВОЗ, он распространяется быстрее, но не приводит к более тяжёлому течению заболевания. К концу 2020 года именно этим типом инфекции в Лондоне заразились как минимум две трети из всех болевших коронавирусом, в городе объявили ЧС. К 7 января он появился как минимум в 22 европейских странах, а также в России.

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Комментарии (5)

Nazariuss
Как ты уже надоела, ведьма ! Мало тебя ассоциация врачей к стенке припечатала своими экпертными заключениями, когда эта глава
даже не удосужилась выйти наобщение ними,так теперь опять
она и ее санэпидстанция пропихивает в информ. поле. Бездарь, неуч !
Матрёшечка
даааааа )))) агаааааааа )))) мы верим )))
OldObyvatel
А еще от жадности, ква-ква,
И от скупости,
А еще от подлости, ква-ква,
И от глупости.
И ещё от хвастовства,
Ква-ква-ква, ква-ква-ква,
Всем помочь готова
Аннушка Попова!
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