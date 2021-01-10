Глава Роспотребнадзора: Российские вакцины защищают от «британского» штамма

Тесты на COVID-19, используемые в России, видят «британский» штамм вируса, а вакцины защищают от него, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова 10 января в эфире канала «Россия 1». «По нашим данным, тест-системы, которые действуют в РФ для ПЦР-диагностики, обнаруживают этот вирус, и вакцины, которые сегодня зарегистрированы в РФ, абсолютно точно защищают от этого вируса», — цитирует Попову РИА Новости. Случай заражения «британским» штаммом, по её словам, был выявлен в России ещё в конце 2020 года.

«Мы к концу прошедшего уже года увидели, что у нас есть вариант, вот того самого штамма Великобритании, который вызывает столько сегодня тревог, — рассказала Попова. — <…> С конца ноября до 22 декабря, когда авиасообщение было прекращено, в Российскую Федерацию прилетели из Великобритании чуть более 7 тысяч человек. 32 человека из прилетевших, у них был обнаружен вирус по возвращении». При этом «британская» мутация COVID-19 выявлена в России у одного человека. «Только у одного человека это был коронавирус нового штамма, только у одного. При этом человек чувствовал и чувствует себя хорошо, у него не было никаких симптомов, он уже не выделяет этот вирус», — подчеркнула глава Роспотребнадзора. Он отметила также, что говорить о стабилизации ситуации с ковидом в России пока рано, но число заболевших за первую декаду нового года заметно снизилось. «Говорить о стабилизации, конечно же, еще рано, но цифры следующие. Заболеваемость, если сравнивать первую, вот первую декаду нового года и прошедшую декаду, финальную, прошедшего года, снизилось количество числа заболевших почти на 12%, ежедневно регистрирующихся случаев», — сказала Попова.