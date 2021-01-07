ВОЗ: «Британский» штамм коронавируса распространился как минимум в 22 европейских странах

Новый штамм коронавируса, впервые выявленный в Великобритании, обнаружен уже в 22 странах Европы. Об этом 7 января заявил глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.



Он подтвердил, что новый штамм более заразен, однако сведений о том, что он и более опасен, нет. Клюге предупредил, что из-за быстрого распространения этого штамма коронавируса нагрузка на систему здравоохранения может еще возрасти — при том, что она и так работает на пределе.



Напомним, новый штамм COVID-19 впервые обнаружили в сентябре в Великобритании. К концу прошлого года именно этим типом инфекции в Лондоне заразились как минимум две трети из всех болевших коронавирусом. Из-за этого в стране ужесточили ограничения, а многие страны (в том числе Россия) ограничили с Великобританией пассажирское авиасообщение. Впрочем, как выяснила «Фонтанка», трафик бизнес-джетов из России это не остановило.

