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ВОЗ: «Британский» штамм коронавируса распространился как минимум в 22 европейских странах

Новый штамм коронавируса, впервые выявленный в Великобритании, обнаружен уже в 22 странах Европы. Об этом 7 января заявил глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

Он подтвердил, что новый штамм более заразен, однако сведений о том, что он и более опасен, нет. Клюге предупредил, что из-за быстрого распространения этого штамма коронавируса нагрузка на систему здравоохранения может еще возрасти — при том, что она и так работает на пределе.

Напомним, новый штамм COVID-19 впервые обнаружили в сентябре в Великобритании. К концу прошлого года именно этим типом инфекции в Лондоне заразились как минимум две трети из всех болевших коронавирусом. Из-за этого в стране ужесточили ограничения, а многие страны (в том числе Россия) ограничили с Великобританией пассажирское авиасообщение. Впрочем, как выяснила «Фонтанка», трафик бизнес-джетов из России это не остановило.

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Комментарии (7)

264962591
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Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Oдолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Мой номер карты: 5336 6903 2005 0018

Заранее большое человеческое спасибо....
rastaman
Большинство правительств планеты провалили тест на адекватность.
Alex000
Может пора бы уже таки признать, что оно банально теперь с нами живёт, и смириться - прокачивать медицину на лечение, а не лохдауны вводить?

Но нет, видимо ещё трепыхаемся, отрицание и гнев пройдены, теперь фаза торга. Дальше депрессия, ну а там уже как пойдёт.
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