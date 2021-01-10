«Британский» штамм коронавируса теперь и у нас: в России выявлен первый случай

В России зафиксирован первый случай заражения «британским» штаммом коронавируса. Об этом 10 января объявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала «Россия 1».

По её словам, мутацию выявили у одного человека из группы россиян, вернувшихся из Великобритании.

Напомним, новый штамм COVID-19 впервые обнаружили в Великобритании. По данным ВОЗ, он распространяется быстрее, но не приводит к более тяжёлому течению заболевания. К концу 2020 года именно этим типом инфекции в Лондоне заразились как минимум две трети из всех болевших коронавирусом, в городе объявили ЧС. К 7 января он появился как минимум в 22 европейских странах.