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«Британский» штамм коронавируса теперь и у нас: в России выявлен первый случай

В России зафиксирован первый случай заражения «британским» штаммом коронавируса. Об этом 10 января объявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала «Россия 1».

По её словам, мутацию выявили у одного человека из группы россиян, вернувшихся из Великобритании.

Напомним, новый штамм COVID-19 впервые обнаружили в Великобритании. По данным ВОЗ, он распространяется быстрее, но не приводит к более тяжёлому течению заболевания. К концу 2020 года именно этим типом инфекции в Лондоне заразились как минимум две трети из всех болевших коронавирусом, в городе объявили ЧС. К 7 января он появился как минимум в 22 европейских странах.

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Комментарии (15)

zumm53
Эта "музыка" будет вечной.
Nerevar
Это всё же не повод устраивать психоз.
263836471
Все штаммы в гости к нам...
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