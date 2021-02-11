Домам на воде в России хотят дать официальный статус

Плавучие дома могут стать в России обычным явлением: в Госдуме считают, что им нужно дать официальный статус.



Как пишет 11 февраля «Парламентская газета», премьер-министр Михаил Мишустин попросил Минприроды, Минстрой, Росприроднадзор, МЧС и Росреестр к 1 июня подготовить доклад о возможностях использования хаусботов — домов на воде.



Депутаты Госдумы полагают, что это перспективное направление, привлекательное и для обычных жителей, и для туристов. Но официального статуса и правил содержания хаусботов в России нет.

