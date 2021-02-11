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Домам на воде в России хотят дать официальный статус

Плавучие дома могут стать в России обычным явлением: в Госдуме считают, что им нужно дать официальный статус.

Как пишет 11 февраля «Парламентская газета», премьер-министр Михаил Мишустин попросил Минприроды, Минстрой, Росприроднадзор, МЧС и Росреестр к 1 июня подготовить доклад о возможностях использования хаусботов — домов на воде.

Депутаты Госдумы полагают, что это перспективное направление, привлекательное и для обычных жителей, и для туристов. Но официального статуса и правил содержания хаусботов в России нет.

В публикации отмечается, что идея строительства отелей на воде активно обсуждалась в Петербурге перед чемпионатом мира по футболу 2018 года. Депутаты ЗакСа приняли в первом чтении поправки в закон о предпринимательстве, предусмотрев в нём возможность аренды под гостиницы участков набережных. Для восьми отелей подбирали места, в частности, на Васильевском и Крестовском островах, на Петровской косе. Но чемпионат прошёл, и идея застопорилась.

Такое жильё появилось в США начале XX века, затем в Европе, например в Амстердаме в хаусботах живут более 2,5 тысячи семей. В них выгодно жить из-за высоких налогов на землю или дороговизны участков в крупных городах, плавучие отели дешевле обычных из-за отсутствия платы за аренду земли — таких много в Праге, Париже, Стокгольме, а в Амстердаме сразу 74.

Плавучие дома вместо фундамента ставят на понтон, изготовленный из дерева, железа или бетона. Некоторые оснащают лодочным мотором и автономной системой энергоснабжения — для круизов. Другие хаусботы не имеют двигателя и просто пришвартованы к берегу, где подключены к электросети и водопроводу.

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Комментарии (4)

kolpankolpan
В России земли не меряно. Строй не хочу. Нет, надо реки гадить. Кусок болота становится бесценным земельным участком как только бумажки доходят до конторы с чиновниками. А в Петербурге в Неве подъемы воды с ветром, наводнения...Очередной бред едросии.
Zdobsi
Нет места у нас для подобных домов, естественно, хотят налоги вводить. Да, будут канализацию в воду сливать-это даже понятно. Ну не в Отрадном же их ставить? Даже для катеров и лодок места нет, а для домов-найлется место? Это бред. Ну есть плавучий дом, но он один вроде и никто не горит желанием такое покупать. Это дорого и очень дорого и неудобно.
kostya-geniy
Налог поди опять хотят новый дармоеды
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