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В Петербурге минус 21 градус, синоптики обещают продолжение зимней сказки

Антициклон уходить пока не собирается, и морозная погода сохранится в Санкт-Петербурге в ближайшие дни. Есть шансы снова очутиться в снежной сказке, как вчера, когда деревья даже в центре города покрылись кристаллами льда.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 10 февраля в 7:00 в городе минус 21 градус (по данным «Яндекса», это на 18 градусов ниже климатической нормы), днём ожидается минус 11–13. Местами небольшой снег, ночью и утром местами изморозь, на дорогах гололедица, ветер слабый. Атмосферное давление существенно не изменится.

Согласно истории погодных наблюдений за 58 лет, в этот день в Петербурге чаще всего бывает паcмурно, от 16 до 1 градуса мороза. Самое холодное 10 февраля выдалось в 1963 году, минус 26, а самое тёплое — в 2002 году, плюс 6 градусов, напоминает «Яндекс».

11 и 12 февраля, по прогнозу СЗУГМС, будет примерно так же холодно, как сегодня, при этом ветер чуть усилится — до умеренного. Местами возможен небольшой снег.

Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru
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Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru

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Комментарии (1)

Riptide
" ... деревья даже в центре города покрылись кристаллами льда."
Синий-синий иней.
Лёг на провода ...
One way ticket, one way ticket
One way ticket, one way ticket to the blues ...
почти плагиат ...
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