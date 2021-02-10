Антициклон уходить пока не собирается, и морозная погода сохранится в Санкт-Петербурге в ближайшие дни. Есть шансы снова очутиться в снежной сказке, как вчера, когда деревья даже в центре города покрылись кристаллами льда.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 10 февраля в 7:00 в городе минус 21 градус (по данным «Яндекса», это на 18 градусов ниже климатической нормы), днём ожидается минус 11–13. Местами небольшой снег, ночью и утром местами изморозь, на дорогах гололедица, ветер слабый. Атмосферное давление существенно не изменится.

Согласно истории погодных наблюдений за 58 лет, в этот день в Петербурге чаще всего бывает паcмурно, от 16 до 1 градуса мороза. Самое холодное 10 февраля выдалось в 1963 году, минус 26, а самое тёплое — в 2002 году, плюс 6 градусов, напоминает «Яндекс».

11 и 12 февраля, по прогнозу СЗУГМС, будет примерно так же холодно, как сегодня, при этом ветер чуть усилится — до умеренного. Местами возможен небольшой снег.