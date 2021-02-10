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В Музее-институте семьи Рерихов покажут тувинские находки петербургских археологов

Выставку уникальных материалов, найденных археологами Тувинской археологической экспедиции Института истории материальной культуры РАН под руководством старшего научного сотрудника Марины Килуновской, покажут в Музее-институте семьи Рерихов.

Фото: roerich.spb.ru
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Экспозиция называется «Следы древних путников: менгиры, оленные камни, херексуры…». Из названия следует, что речь идет о рукотворных культовых и погребальных сооружениях, а также найденных близ них предметах: херексуры — это погребальные сооружения в виде грунтово-каменных насыпей; менгиры — мегалиты в виде дикого камня или каменной глыбы, установленной вертикально; оленные камни — массивные отёсанные каменные плиты с рисунками, относящиеся, как правило, к позднему бронзовому и началу железного века.

Среди находок ученых, которые те передали в музей и которые покажут на выставке, — наконечники стрел из кремня и кости, костяная ложка, керамическая посуда, украшения из зубов животных, бусы, берестяные туески, бронзовые зеркала и даже один оленный камень.

Предметы были найдены в ходе полевых сезонов 2018–2019 годов близ границы России и Монголии. Выставку можно посмотреть с 10 февраля по 25 декабря, музей работает по предварительной записи на определенную дату и время по электронной почте.

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Фото: roerich.spb.ru

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