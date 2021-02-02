Роскачество проверило, не шпионят ли за пользователями приложения для очистки памяти смартфона

Эксперты Роскачества проверили приложения для очистки памяти смартфона, доступные на платформе Android, и нашли много подозрительного. При их работе обнаружились избыточные запросы доступа, обилие рекламы и признаки шпионских программ.

Как сообщает 2 февраля пресс-служба Роскачества, всего изучили 60 приложений для очистки памяти смартфона, имеющихся в Google Play Маркете. Самым частым их подвохом стало наличие большого количества рекламы, вплоть до того, что она затрудняла использование приложения. Были отмечены также избыточные запросы доступа к различным функциям смартфона и подозрительный «интерес» к сети Wi-Fi. И по меньшей мере у двух приложений выявили признаки встроенных шпионских программ (stalkerware).

«Правилом хорошего тона» для приложений считается возможность отключить рекламу, но сделать это оказалось возможным только у 4 % проанализированных программ. А у таких приложений, как Master Phone Cleaner, Junk Clean, Cache cleaner, All Cleaner — Memory Clean, Speed Booster и Phone Master Cleaner: Cache clean & Speed Booster, количество и навязчивость рекламы «переходят все границы», отметили в организации. Чаще всего вылезает рекламная анимация во весь экран после завершения процесса очистки памяти. Это не только доставляет пользователю неудобство, но и чревато случайными кликами на баннер, за которым может скрываться фишинговая или вредоносная страница. Более 50 % проанализированных приложений «слушают» сеть Wi-Fi, к которой подключен смартфон, и получают сетевые идентификаторы других подключенных устройств. Так себя ведут, например, leaner Ultimate — Battery Saver booster & cleaner, Super Power Cleaner, Clear Cache & Speed Up Phone и ряд других приложений. «В процессе перехвата трафика передача этих данных каким-либо из приложений зафиксирована не была, но всё же подобный доступ определённо не может вызывать доверия», — добавляют в Роскачестве.

Некоторые исследованные приложения были замечены в том, что запрашивают подозрительно много разрешений. Так, Cleaner Ultimate — Battery Saver booster & cleaner зачем-то требует доступ к микрофону и записи аудио, программы Super Power Cleaner, Clear Cache & Speed Up Phone и Ace Cleaner не хотят работать без доступа к камере, а Master Phone Cleaner Battery Saver & Speed Booster и Phone Cleaner App 2020 — Android Cache Cleaner хотят доступ к геолокации — вероятно, в рекламных целях. Самое серьёзное подозрение вызвали две программы: Speed Cleaner — Phone Booster & Battery Saver и Phone Cleaner — Clean Ram & Junk Cleaner & Booster. Они запрашивают полный пакет разрешений, включая доступ к контактам и управлению звонками, что совершенно нетипично для приложений-клинеров. Такие избыточные доступы являются признаками «шпионских программ», отмечают эксперты, злоумышленники могут использовать их как для кражи пользовательских данных, так и для рассылки спама с телефона жертвы по контакт-листу.