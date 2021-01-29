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Поп-звезда Sia выпустила фильм со своими песнями-клипами

С 4 февраля в кинотеатрах начнут показывать «Мьюзик», дебют в кино мировой поп-дивы Sia. Она не просто пробует свои силы в режиссуре: это полноценный сложный мюзикл, к которому певица сама написала и сценарий, и саундтрек.

Фото: paradisegroup.ru/

Вынесенное в заглавие слово — имя главной героини, девочки с аутизмом, у которой умирает единственный опекун, бабушка, которая всю жизнь заботилась о ней. Теперь уход за Мьюзик становится обязанностью ее взбалмошной сестры, наркоманки и драгдилера.

Главную роль в фильме сыграла танцовщица Мэдди Зинглер, прима клипов на песни Сии. Роль ее сестры досталась Кейт Хадсон, звезде ленты «Почти знаменит», которая тут совсем неузнаваема — бритая налысо, грубая, мощная.

Сиа, справедливости ради, выпустила в такой неожиданной форме собственный новый альбом, но придала ему драматургическую форму и наполнила совершенно фантастическими музыкальными видеономерами.

12+

Иван Чувиляев

Фото: paradisegroup.ru/

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