Лауреат премии «Просветитель» подведет «Лингвистические итоги 2020 года»

В минувшем году у ученых было куда меньше возможностей поехать в экспедицию к носителям какого-нибудь редкого языка. Зато нередкие языки занятно развивались в условиях онлайн-общения. 1 февраля в онлайн-эфире «Архэ» узнаем, чем удивила лингвистика лауреата премии «Просветитель» Александра Пиперски. 12+
В английском языке «словом 2020 года» стало «локдаун»: составители толкового словаря Collins приметили, что в былые блаженные времена народ искал это слово в словаре не больше 4 тысяч раз в год, а в 2020-м — четверть миллиона раз. «Коронавирус» тоже в десятке, как и «самоизолироваться». Понятно, что события отражаются в языке, но почему-то ситуация, когда человека принудительно отправляют в неоплачиваемый отпуск, формулируется на русском вот так многословно, а на английском — в одно слово: furlough, как отрезали.
Александр Пиперски подводит лингвистические итоги каждый год и не ограничивается «словами года». Например, в прошлый раз рассказывал, как языки (точнее, звуки речи) зависят от прикуса. Например, при прямом прикусе, когда верхние зубы ровно над нижними, трудно произносить «в» и «ф». А в итогах-2018 выложил статистику: если народ говорит на языке, позволяющем упускать местоимение (например, на русском можно сказать не «Я ем рыбу», а просто «Ем рыбу»), то у носителей языка меньше шансов закончить старшую школу.
Слушаем Александра Пиперски, кандидата филологических наук, доцента Института лингвистики РГГУ, научного сотрудника ВШЭ 1 февраля. Начало онлайн-лекции в 20.00.
Александра Шеромова