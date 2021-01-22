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«Итоги недели» с Андреем Константиновым:

Уходящую информационную неделю обсуждают гендиректор АЖУРа писатель Андрей Константинов и ведущая Венера Галеева.

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Комментарии (2)

RobRoy
За Венеру обидно - такую чушь слушает и еще поддерживает беседу.
260642921
А кто, по мнению Андрея Константинова, отравил Навального? Не слышал его мнения по этому вопросу, но судя по его отношению к Навальному, тот сам отравился.
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