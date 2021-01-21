Фото: с сайта Pixabay.com

Петербуржцам есть что спрашивать со своих участковых: полмиллиарда рублей потрачено на то, чтобы раздать «домашним» больным с коронавирусом необходимые лекарства. Стоимость полных наборов может начинаться от тысячи рублей и превышать 10 тысяч — в зависимости от того, какую схему лечения выберет врач.

Многим из тех, кто столкнулся с болезнью, пришлось, как в старые времена, «доставать» лекарства по всему городу и назубок учить сложные названия препаратов. Те, кто уже выздоровел сам или вылечил родных, делятся своей мудростью со знакомыми. Наряду с многочисленными «экспертными» и «народными» схемами лечения коронавируса (ни одна из них еще с научной точностью не доказала стопроцентную эффективность) российским врачам приходится оглядываться на официально опубликованные Минздравом рекомендации. Именно отталкиваясь от них, с конца ноября поликлиники закупали лекарства. Теперь каждый петербуржец может проверить, какие именно и сколько их появилось именно в его лечебном учреждении: то есть на что именно он может рассчитывать, заболев коронавирусом.



На карте представлена 51 поликлиника. В реальности их больше, но некоторые соседние объединены под одним юрлицом и закупались централизовано; есть и те, что работают на «хозрасчетной основе», и их врачи не ходят по домам больных.

Общий объем закупок за декабрь и неполный январь, данные о которых содержатся в открытом доступе, — 565 млн рублей. Это значительно больше, чем было в самом начале кампании. На первом этапе из федерального центра город на эти цели получил лишь 203 млн рублей, которые были потрачены в рекордно короткие сроки https://www.fontanka.ru/2020/12/13/69622341/. После этого пришел новый транш из Москвы, а Смольный сам добавил 321 млн рублей из резервного фонда, рассказали «Фонтанке» в комитете по здравоохранению.

В отличие от предыдущей закупочной кампании, которая проходила в конце ноября, на этот раз поликлиники большую часть денег потратили именно на специфические лекарства, разработанные специально для лечения коронавируса. Речь идет о препаратах на основе одобренного Минздравом РФ этим летом фавипиравира, которые с момента регистрации заметно подешевели. Основные поставщики (почти всегда выступавшие как единственные) продавали их примерно по 4500–5500 рублей за упаковку. Исключение составил самый новый препарат «Фавибирин» — он был чуть дороже своих собратьев по активному действующему веществу. Всего на покупку этих лекарств поликлиники Петербурга потратили за два месяца 288,7 млн рублей. Большую часть из них разделили между собой два крупнейших российских фармпоставщика — «Биотэк» и «Р-Фарм».



Тот факт, что такие лекарства действительно доходят до больных, подтвердили читатели «Фонтанки». «Поликлиника 54, Калининский район. Выдали таблетки — алеплевир, парацетамол и преднизолон», — рассказывает Наталья. «Выборгский район, поликлиника 117 (взрослая), принесли 2 упаковки коронавира, генферон Лайтер, блистер парацетамола», — хвастается удачей другая читательница. «Поликлиника 10, Красногвардейский район, получала 3 пачки арепливира, капли генферон, парацетамол», — делится Светлана.

Правда, такие истории успеха соседствуют с рассказами о том, что вместо специфических лекарств петербуржцы получают иммуномодуляторы и — хит сезона — парацетамол. Его выдавали практически каждому, кому хоть какие-то бесплатные лекарства достались. При относительно небольших объемах в деньгах — всего 2,3 млн рублей на все поликлиники — в штуках вышло около 250 тысяч упаковок. Лекарство ведь копеечное — где-то по 10 рублей его закупали, а где-то и вовсе по 4,5 рубля.

Фото: читатель Фонтанки Фото: читатель Фонтанки Фото: читатель Фонтанки Фото: читатель Фонтанки Фото: читатель Фонтанки Фото: читатель Фонтанки Фото: читатель Фонтанки

Не жалели врачи и популярного лекарства раскрученной торговой марки на основе действующего вещества умифеновир. Названия торговой марки нет в официальных рекомендациях Минздрава по лечению коронавируса, но это не мешало специалистам по закупкам в поликлиниках называть вещи своими именами. В итоге и под своим собственным наименованием, и по имени действующего вещества его закупили на 68 с лишним миллионов рублей. В штуках получилось ненамного меньше, чем парацетамола, — более 150 тыс. упаковок. Можно отыскать закупки, в которых буквально описана наиболее популярная среди участковых врачей, судя по рассказам петербуржцев, схема лечения коронавируса на дому: 3 000 упаковок парацетамола и 3 000 упаковок модного иммуномодулирующего лекарства. Если добавить к ним спрей «Гриппферон» или другую форму Интерферона Альфа-2b, закупаемые поликлиниками, выйдет готовая схема №3 амбулаторного лечения легкой формы коронавируса из актуальных методических рекомендаций Минздрава.



Отдельно стоит отметить довольно большой объем закупаемых лекарств, разжижающих кровь, — тромболитиков. По мнению большинства врачей, и это отмечено в рекомендациях Минздрава, назначение таких лекарств пациентам из группы риска на ранних стадиях коронавируса позволяет либо избежать его тяжелых последствий, либо минимизировать их при переходе болезни в среднюю и тяжелые формы. При этом подавляющее большинство поликлиник покупали довольно дорогие препараты двух крупнейших мировых фармконцернов — в среднем по 2,5–3,5 тысячи за упаковку. С большим отрывом в этой гонке победили европейцы, разместившие свое производство на одном из петербургских заводов. В связи с такими массовыми закупками в аптеках Петербурга наблюдался тотальный дефицит иностранных тромболитиков. Эти лекарства уже многие годы назначают многим пожилым людям для постоянного применения, и в ноябре-декабре пришлось побегать, чтобы отыскать их, а то и заказывать в других регионах.

Вместе с тем большинство читателей, рассказавших «Фонтанке» о своем опыте, говорят, что им либо не дали вообще ничего, ссылаясь на нехватку, либо лишь какое-то одно лекарство — как правило это был умифеновир под конкретной торговой маркой, одна из форм интерферона или парацетамол. То есть, судя по таким рассказам, не набиралось даже на самую простую схему лечения.



«Болело ковидом три человека, получили только на одного две пачки антибиотика, пачку [лекарства на основе умифеновира] и один пласт парацетамола. Лечение для четырех человек обошлось около 20 тысяч рублей. Не считая полученных лекарств», — рассказывает читатель Cергей, пациент одной из поликлиник Фрунзенского района. Ее номер есть в распоряжении «Фонтанки», и, судя по реестру закупок, за последние два месяца там было потрачено более 11 млн рублей за покупку всего спектра возможных лекарств, включая самые дорогие.

«Не отказали, но так и не принесли (на больничном 30 дней была)», — вспоминает Наталья из того же района, но приписанная к другой поликлинике; та почти все имевшиеся в ее распоряжении 9 млн рублей направила на закупку фавипиравира и импортных тромболитиков.

«Врач пришёл, только когда лично ходила в поликлинику и там вызвала. Трубки не берут. Никаких лекарств не дал, сказал купить и пить [лекарство]», — делится читательница «Фонтанки» из Выборгского района.

Ранее губернатор Александр Беглов заявлял, что «бесплатные» лекарства неположены большинству из 70 тысяч амбулаторных больных, и это связано не с нехваткой, а с решениями врачей по конкретным пациентам. Если болезнь протекала в бессимптомной форме — без температуры и пневмонии, а из признаков болезни был только положительный тест ПЦР, обосновать выдачу таблеток участковым было нелегко. Еще один случай — если очевидно, что врач дошел до больного с легкой формой сильно позже начала болезни и назначать ему полный курс уже нет никакого смысла. Есть и другие варианты — например, аллергия на конкретные лекарства или если оказывается, что больной уже сам купил все лекарства за свой счет, а то и просто отказывается от государственных таблеток, перечисляют в комитете.



Люди действительно отказываются от «бесплатных лекарств», причем мотивация у них бывает самая разная. «98-я поликлиника. К сыну три раза приходили врачи, плюс мазок дома, плюс звонили по телефону и во второе посещение выдали «Генферон». Предупредили, что если потребуется, то они также выдают азитромицин и противовирусные. Сын ничего не просил. Спасибо всем врачам, очень внимательные и доброжелательные!» — пишет одна из читательниц.

«Терапевт сказала, что ей выдали 6 пачек [лекарства] на 40 с лишним вызовов. Брать не стали, вдруг кому-то он нужнее...» — делится Михаил из Красносельского района, вспоминая публикации о не доказанной эффективности предложенного ему препарата. Поликлиника, о которой он говорит, судя по открытым данным, купила всего около 300 упаковок специфических коронавирусных лекарств, антибиотиков лишь на 38 тысяч рублей, парацетамола — на 4 тысячи, зато интерферона — на полмиллиона и более 4000 пачек иммуномодуляторов на 1,9 млн рублей.

Анализ закупок городских поликлиник показывает большую свободу их главврачей в выборе конкретных лекарств и творческий подход. К примеру, в Выборгском районе в поликлинике №14 куплено относительно немного специфичных лекарств от коронавируса (на основе фавипиравира), довольно приличное количество антибиотиков и много-много модного иммуномодулирующего препарата. В то же время в поликлинике №54 соседнего Калининского района, наоборот, почти все 10 миллионов брошены на лекарства на основе фавипиравира и совсем нет в закупках ни антибиотиков, ни парацетамола (видимо, оставались старые запасы), ни умифеновира.



«Мы принципиально выбрали для себя из рекомендаций Минздрава схему №1 (фавипиравир, интерферон-альфа и парацетамол. — Прим. ред.) для амбулаторного лечения легкой формы коронавируса, которая включает в себя препараты на основе фавипиравира. Это специфическое лекарство, которое разработано специально для лечения этой болезни. Какое именно из четырех доступных сейчас на рынке — не важно. На ранних стадиях болезни и при отсутствии признаков осложнений использовать антибиотики неправильно, они нужны только при появлении пневмонии, — рассказал «Фонтанке» начальник отдела здравоохранения Калининского района Илья Силиди. — Одновременно мы ведем статистический учет выявляемых побочных эффектов и эффективности фавипиравира и других лекарств. Когда эпидемия закончится, эти данные будут использованы в научной работе и публикациях».

Организация процесса тоже варьируется. Например, в Невском районе все закупки проводила лишь одна поликлиника — №100. «Потому что оптовые поставки и меньше документов готовить», — объясняют логику в комитете. Всего она приобрела лекарств на 84,8 млн рублей, которые затем будут распределяться по соседям. В других районах «укрупнения» закупок связаны с ранее проводившимися объединениями нескольких поликлиник в одно юрлицо.



Денис Лебедев, Алена Юферева, «Фонтанка.ру»

