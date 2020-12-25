Беглов заявил, что большая часть из 70 000 легких больных коронавирусом в Петербурге в лекарствах не нуждается

Около 70 тысяч человек в Петербурге болеют легкой формой коронавируса. Но лишь 29 тысяч из них нуждаются в лекарственной терапии. Остальным лекарства не требуются, так как они переносят заболевание в легкой форме или бессимптомно, заявил губернатор Александр Беглов на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным в Петербурге.

Как сообщили в Смольном 25 декабря, на бесплатное обеспечение лекарствами из федерального бюджета Петербургу выделено 203 млн рублей. На эти средства закуплены лекарства, которых хватит до конца декабря. Беглов подчеркнул, что все стационары, где лечат больных с ковидом и оказывают плановую помощь, обеспечены необходимыми лекарствами и медицинской техникой.