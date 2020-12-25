FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-3°C/Завтра: -5
73.69р89.87р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряЭто на Новый годПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
1
Печать

Беглов заявил, что большая часть из 70 000 легких больных коронавирусом в Петербурге в лекарствах не нуждается

Около 70 тысяч человек в Петербурге болеют легкой формой коронавируса. Но лишь 29 тысяч из них нуждаются в лекарственной терапии. Остальным лекарства не требуются, так как они переносят заболевание в легкой форме или бессимптомно, заявил губернатор Александр Беглов на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным в Петербурге.

Как сообщили в Смольном 25 декабря, на бесплатное обеспечение лекарствами из федерального бюджета Петербургу выделено 203 млн рублей. На эти средства закуплены лекарства, которых хватит до конца декабря. Беглов подчеркнул, что все стационары, где лечат больных с ковидом и оказывают плановую помощь, обеспечены необходимыми лекарствами и медицинской техникой.

Премьер Мишустин прибыл в Петербург, чтобы при нём официально началось производство вакцины от коронавируса «Спутник V». О формальном запуске производства «Фонтанка» писала 16 декабря.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

perrkele_sattana
Мне дико интересно, а какие, кроме Арбидола, конечно, лекарства существуют от COVID-19? Нет препарата - нет нужды. Вот и не нуждаются
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний