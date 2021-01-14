В «неопределённой» эпидемиологической обстановке власти Москвы решили открыть школы, но не вузы

Московские власти не стали продлевать школьные каникулы, но другие антикоронавирусные ограничения остаются в силе.
Эпидемиологическая обстановка в столице пока остается неопределённой, ощутимого снижения уровня госпитализации пока не произошло, хотя «новогодняя пауза остановила рост заболеваемости», признаёт мэр Сергей Собянин.
В своём блоге 14 января он объявил, что с понедельника, 18 января, все ученики (с 1-го по 11-й класс) вернутся в школы и приступят к обучению в обычном режиме, их транспортные карты разблокируют.
«Скажу прямо. Решение об отмене дистанционного обучения в старших классах было очень непростым. Ребята устали сидеть дома. Но и риск роста заболеваемости среди школьников по-прежнему очень велик. Поэтому школы должны максимально строго соблюдать меры эпидемиологической безопасности. В случае выявления даже одного случая инфекции — как и в первом полугодии — весь класс будет временно переводиться на дистанционное обучение», — отметил Собянин.
Все остальные ограничения продлеваются на неделю, до 21 января. В частности, вузы и колледжи, учреждения дополнительного образования и спортивные школы будут находиться на каникулах или работать дистанционно.
В Петербурге школьники учатся с 11 января, Смольный решил не продлевать каникулы.