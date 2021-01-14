В «неопределённой» эпидемиологической обстановке власти Москвы решили открыть школы, но не вузы

В своём блоге 14 января он объявил, что с понедельника, 18 января, все ученики (с 1-го по 11-й класс) вернутся в школы и приступят к обучению в обычном режиме, их транспортные карты разблокируют.

Эпидемиологическая обстановка в столице пока остается неопределённой, ощутимого снижения уровня госпитализации пока не произошло, хотя «новогодняя пауза остановила рост заболеваемости», признаёт мэр Сергей Собянин.

Московские власти не стали продлевать школьные каникулы, но другие антикоронавирусные ограничения остаются в силе.

«Скажу прямо. Решение об отмене дистанционного обучения в старших классах было очень непростым. Ребята устали сидеть дома. Но и риск роста заболеваемости среди школьников по-прежнему очень велик. Поэтому школы должны максимально строго соблюдать меры эпидемиологической безопасности. В случае выявления даже одного случая инфекции — как и в первом полугодии — весь класс будет временно переводиться на дистанционное обучение», — отметил Собянин.

Все остальные ограничения продлеваются на неделю, до 21 января. В частности, вузы и колледжи, учреждения дополнительного образования и спортивные школы будут находиться на каникулах или работать дистанционно.

В Петербурге школьники учатся с 11 января, Смольный решил не продлевать каникулы.