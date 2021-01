В «неопределённой» эпидемиологической обстановке власти Москвы решили открыть школы, но не вузы

Alex000 14 Янв 2021 в 09:37 14 Янв 2021 в 09:37

В США, где ничего не закрывалось, наблюдения показывают, что учебные классы не особо влияют на распространение ковида. "Школы стоит закрывать последними и открывать первыми". Источник: Bloomberg.



Disease rates in counties where in-person learning is available for school-aged children and adolescents is similar to areas where classes are entirely online, according to a report by the U.S. Centers for Disease Control and Prevention. It concludes schools should be the last to close, and the first to re-open.