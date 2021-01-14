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В «неопределённой» эпидемиологической обстановке власти Москвы решили открыть школы, но не вузы

Московские власти не стали продлевать школьные каникулы, но другие антикоронавирусные ограничения остаются в силе.

Эпидемиологическая обстановка в столице пока остается неопределённой, ощутимого снижения уровня госпитализации пока не произошло, хотя «новогодняя пауза остановила рост заболеваемости», признаёт мэр Сергей Собянин.

В своём блоге 14 января он объявил, что с понедельника, 18 января, все ученики (с 1-го по 11-й класс) вернутся в школы и приступят к обучению в обычном режиме, их транспортные карты разблокируют.

«Скажу прямо. Решение об отмене дистанционного обучения в старших классах было очень непростым. Ребята устали сидеть дома. Но и риск роста заболеваемости среди школьников по-прежнему очень велик. Поэтому школы должны максимально строго соблюдать меры эпидемиологической безопасности. В случае выявления даже одного случая инфекции — как и в первом полугодии — весь класс будет временно переводиться на дистанционное обучение», — отметил Собянин.

Все остальные ограничения продлеваются на неделю, до 21 января. В частности, вузы и колледжи, учреждения дополнительного образования и спортивные школы будут находиться на каникулах или работать дистанционно.

В Петербурге школьники учатся с 11 января, Смольный решил не продлевать каникулы.

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Комментарии (1)

Alex000
В США, где ничего не закрывалось, наблюдения показывают, что учебные классы не особо влияют на распространение ковида. "Школы стоит закрывать последними и открывать первыми". Источник: Bloomberg.

Disease rates in counties where in-person learning is available for school-aged children and adolescents is similar to areas where classes are entirely online, according to a report by the U.S. Centers for Disease Control and Prevention. It concludes schools should be the last to close, and the first to re-open.
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