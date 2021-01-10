Смольный не хочет идти по московскому пути: в Петербурге школы после каникул опять будут работать

Зимние школьные каникулы в Петербурге продлевать не будут. С понедельника, 11 января, школы возобновляют работу в очном режиме.
Как напоминает 10 января комитет по образованию, до конца учебного года сохраняется возможность перевода детей на смешанный формат обучения. Учёбу на дому можно выбрать, если родители опасаются за здоровье проживающих вместе близких. При этом ребенок остается в контингенте своей школы, он не исключается, и отметки будет выставлять своя школа по итогам аттестации.
Дома ученик должен самостоятельно изучать учебники и выполнять задания, размещенные в электронном дневнике или присланные по электронной почте, также он может смотреть онлайн-уроки по основным предметам. Их ведут петербургские педагоги на региональном портале дистанционного обучения.
Напомним: в правительстве Петербурга давно признали: образовательные учреждения - на первом месте по "обмену ковидом". Но пользоваться опытом Собянина, который и в осенние, и в зимние каникулы продлевал отсутствие контактов среди школьников, не спешат.
Как сообщил координационный совет Смольного 9 января, количество ковидных больных в Петербурге, которым понадобилась помощь врачей, со 2 января выросло на 128 процентов. В прогнозе еще больший рост.