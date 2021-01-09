Количество ковидных больных в Петербурге, которым понадобилась помощь врачей, за неделю выросло на 128 процентов

За неделю со 2 января количество коронавирусных пациентов, которым нужна врачебная помощь, в Петербурге выросло больше чем на 100 процентов. В прогнозе еще больший рост.
Влияние на коронавирусную статистику праздников заканчивается, и нынешние цифры успокаивающими не выглядят. Как сообщает координационный совет Смольного 9 января, неделю назад, то есть во второй день нового года, за медпомощью обратились 888 человек. Это только те, у кого лабораторно подтвержден ковид. Сегодня же их больше двух тысяч, то есть рост — почти 129 процентов. Выздоровевших тоже стало больше, на 73%, — за выпиской также нужно обратиться к врачу, отмечают составители отчета.
Под наблюдением — 71 890 пациентов. Это те, кто лечится дома и смог дождаться прихода врача (67 042), и лежащие в больницах (4848). Обе категории с подтвержденным ковидом. Количество госпитализаций выросло на 8,3 процента, домашних пациентов стало на 2,2 меньше.
«В связи с окончанием праздников, возвращением людей из мест отдыха, возобновлением контактов в трудовых и учебных коллективах координационный совет и комитет по здравоохранению ожидают роста заболеваемости, увеличения обращений за медицинской помощью и госпитализаций. Нагрузка на медицинскую службу города вновь возрастет», — отметили в Смольном и попросили всех носить маски.