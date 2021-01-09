Количество ковидных больных в Петербурге, которым понадобилась помощь врачей, за неделю выросло на 128 процентов

За неделю со 2 января количество коронавирусных пациентов, которым нужна врачебная помощь, в Петербурге выросло больше чем на 100 процентов. В прогнозе еще больший рост.



Влияние на коронавирусную статистику праздников заканчивается, и нынешние цифры успокаивающими не выглядят. Как сообщает координационный совет Смольного 9 января, неделю назад, то есть во второй день нового года, за медпомощью обратились 888 человек. Это только те, у кого лабораторно подтвержден ковид. Сегодня же их больше двух тысяч, то есть рост — почти 129 процентов. Выздоровевших тоже стало больше, на 73%, — за выпиской также нужно обратиться к врачу, отмечают составители отчета.

