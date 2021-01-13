Республиканцы отказались собрать сенат для импичмента Трампу

Лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл отказался собрать находящийся на каникулах сенат для рассмотрения импичмента президенту США Дональду Трампу до инаугурации Джо Байдена 20 января, сообщила газета Washington Post со ссылкой на представителей Макконнелла.

Лидер республиканцев отказался собирать сенат «в пятницу и вообще до 19 декабря», сообщила газета. Таким образом, план демократов досрочно отстранить Трампа до истечения его полномочий не состоится.

Представитель Макконнелла Даг Андрес сослался в Twitter на этот репортаж и написал: «Могу подтвердить», пишет РИА Новости 13 января.