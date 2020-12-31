Сотрудники пресс-центра Министерства внутренних дел России вместе с официальным представителем ведомства Ириной Волк поздравили коллег и страну с наступающим Новым годом. Видеооткрытка опубликована на сайте «МВД Медиа».
Участники ролика вооружились бенгальскими огнями и под прицелом камер закружились в энергичном танце на катке, центром которого стала сверкающая огнями ёлка. Музыкальное сопровождение обеспечил оркестр культурного центра столичной полиции.
Автор: пресс-центр МВД России
«К поздравлению присоединились и служебные собаки. Им, обычно таким серьёзным, в этот раз достались шуточные роли Деда Мороза и Снегурочки. Дружелюбные питомцы в забавных новогодних колпаках приветствовали зрителей ролика, стоя на задних лапах», — говорится в сообщении, которое сопровождает видеооткрытку. Также отмечается, что участники ролика вышли на лёд с соблюдением социальной дистанции.