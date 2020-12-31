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Полицейские на коньках и танцующие собаки. МВД России выпустило видеооткрытку к наступающему Новому году

Сотрудники пресс-центра Министерства внутренних дел России вместе с официальным представителем ведомства Ириной Волк поздравили коллег и страну с наступающим Новым годом. Видеооткрытка опубликована на сайте «МВД Медиа».

Участники ролика вооружились бенгальскими огнями и под прицелом камер закружились в энергичном танце на катке, центром которого стала сверкающая огнями ёлка. Музыкальное сопровождение обеспечил оркестр культурного центра столичной полиции.

Автор: пресс-центр МВД России

«К поздравлению присоединились и служебные собаки. Им, обычно таким серьёзным, в этот раз достались шуточные роли Деда Мороза и Снегурочки. Дружелюбные питомцы в забавных новогодних колпаках приветствовали зрителей ролика, стоя на задних лапах», — говорится в сообщении, которое сопровождает видеооткрытку. Также отмечается, что участники ролика вышли на лёд с соблюдением социальной дистанции.

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Комментарии (4)

Piligrino
Да ладно, вон уже есть ролик как росгварлейцы бы у ягу задерживают и в воронок сажают.
Полицейской государство.
А раньше на коньках катались актёры, хаия бы фильм мама вспомнить.
***_555
А где космонавты, бьющие дубинками женщин?
Modest_5e4ce41f7533b
Ролик надо было начинать с демонстрации документа о том, что собрание на катке разрешенное, а предметы в руках собравшихся не являются агитационными материалами и не разжигают никаких страстей.
К тому же, люди в форме не должны совершать телодвижений, уставами не предусмотренных и компрометирующих честь мундира. Впоследствии обыватель может принять форму полицейского за маскарадный костюм и не удержаться от бесчинств.
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