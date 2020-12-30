Разрушительная авария с участием нескольких машин произошла вечером 30 декабря в Красносельском районе Петербурга. В результате случившегося один человек погиб, двое – в больнице.

Видеозапись с места ДТП в редакцию «Фонтанки» прислал читатель Сергей. На ней видно, что его участниками стали как минимум три легковых автомобиля, которые получили серьёзные повреждения. На обочине дороги, судя по ролику, лежало прикрытое тело одного из погибших.

Читатель Фонтанки Сергей

Как рассказал очевидец, авария произошла на дороге, ведущей от Петергофского шоссе в промзону, где находятся завод ЛЭМЗ и фабрика «Петро». Рабочая смена сотрудников одного из предприятий, по его словам, началась на час позже из-за перекрытия проезжей части в связи с ДТП.

