Разрушительная авария с участием нескольких машин произошла вечером 30 декабря в Красносельском районе Петербурга. В результате случившегося один человек погиб, двое – в больнице.
Видеозапись с места ДТП в редакцию «Фонтанки» прислал читатель Сергей. На ней видно, что его участниками стали как минимум три легковых автомобиля, которые получили серьёзные повреждения. На обочине дороги, судя по ролику, лежало прикрытое тело одного из погибших.
Читатель Фонтанки Сергей
Как рассказал очевидец, авария произошла на дороге, ведущей от Петергофского шоссе в промзону, где находятся завод ЛЭМЗ и фабрика «Петро». Рабочая смена сотрудников одного из предприятий, по его словам, началась на час позже из-за перекрытия проезжей части в связи с ДТП.
Предварительную информацию о причинах аварии и её последствиях «Фонтанке» сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Около семи вечера по указанному адресу Kia Rio, не соблюдая боковой интервал, столкнулся с Peugeot 3008, после чего вылетел на «встречку» и врезался в Volkswagen Tiguan. 31-летний водитель корейского автомобиля не пострадал, его 40-летнего пассажира госпитализировали в тяжёлом состоянии, а ещё один – в возрасте 50 лет – скончался на месте дорожного происшествия.
За рулём Peugeot 3008 и Volkswagen Tiguan в момент аварии были женщины. Первая отделалась испугом, а вторая получила травмы средней степени тяжести. Проводится проверка.