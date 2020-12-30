В Петербурге начали вакцинацию пожилых с хроническими заболеваниями

В Петербурге 30 декабря стартовала вакцинация от COVID-19 людей старше 60 лет с хроническими заболеваниями. Об этом 30 декабря сообщили в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению коронавируса.



«Сегодня в Петербурге стартовала вакцинация от коронавирусной инфекции людей старше 60 лет с хроническими заболеваниями. В поликлинике №102 Приморского района на прививку пришли 20 человек. Самому пожилому – 75 лет», - говорится в отчете.

Напомним, в Петербурге работает 70 пунктов вакцинации, с полным списком можно ознакомиться на «Фонтанке». Они будут работать и во время праздников (кроме 1 и 7 января). По последним данным, в Петербург пока поступило 25 тыс. доз вакцины. В том же отчете межведомственного координационного совета сообщается, что заболеваемость за последнюю неделю в Северной столице выросла на 22%.

