Петербургские автомобилисты в разных частях города погудели в честь медиков. Таким образом они поздравили их с предстоящими праздниками и поблагодарили за работу в 2020 году. Участники дорожного движения сделали это в рамках акции «Нажми на клаксон — поздравь врачей с Новым годом», сообщили «Фонтанке» в комитете по печати и взаимодействию со СМИ 30 декабря.
Водители нажали на клаксон ровно в шесть вечера. Как ранее отмечали в городском ведомстве, планировалось, что благодаря этому мероприятию звуки поддержки смогут услышать даже те врачи, которые в настоящий момент находятся в «красной зоне» и помогают тем, кто вынужден провести праздничные дни в инфекционных отделениях городских больниц.
предоставлено комитетом по печати
предоставлено комитетом по печати
предоставлено комитетом по печати
предоставлено комитетом по печати
предоставлено комитетом по печати
К акции также присоединилась Октябрьская железная дорога (ОЖД). Одновременно с автомобилистами звуковой сигнал в честь медицинского персонала подали машинисты более ста поездов. «Кроме того, в ней принял участие настоящий действующий паровоз 9П, подавший громогласный гудок на станции Санкт-Петербург-Сортировочный-Московский», — отметили в пресс-службе ОЖД.
ржд