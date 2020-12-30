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Печать

Петербургские автомобилисты одновременно нажали на клаксон в честь медиков. «Фонтанка» показывает, как это было

Петербургские автомобилисты в разных частях города погудели в честь медиков. Таким образом они поздравили их с предстоящими праздниками и поблагодарили за работу в 2020 году. Участники дорожного движения сделали это в рамках акции «Нажми на клаксон — поздравь врачей с Новым годом», сообщили «Фонтанке» в комитете по печати и взаимодействию со СМИ 30 декабря.

Фото: предоставлено комитетом по печати
Фото: предоставлено комитетом по печати

Водители нажали на клаксон ровно в шесть вечера. Как ранее отмечали в городском ведомстве, планировалось, что благодаря этому мероприятию звуки поддержки смогут услышать даже те врачи, которые в настоящий момент находятся в «красной зоне» и помогают тем, кто вынужден провести праздничные дни в инфекционных отделениях городских больниц.

предоставлено комитетом по печати

предоставлено комитетом по печати

предоставлено комитетом по печати

предоставлено комитетом по печати

предоставлено комитетом по печати

К акции также присоединилась Октябрьская железная дорога (ОЖД). Одновременно с автомобилистами звуковой сигнал в честь медицинского персонала подали машинисты более ста поездов. «Кроме того, в ней принял участие настоящий действующий паровоз 9П, подавший громогласный гудок на станции Санкт-Петербург-Сортировочный-Московский», — отметили в пресс-службе ОЖД.

ржд

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Комментарии (7)

Vurgagain
Не знаю, по мне - как то стремно это выглядело....
hrumzik
Мне сегодня приложение ЗСД предложило погудеть. Цирк да и только.
Шилишпер
Гудят они, а стыдно мне...
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