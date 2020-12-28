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Печать

Автомобилистам Петербурга предлагают погудеть в честь врачей в новогодней акции

Смольный приглашает горожан присоединиться к новогодней акции #спасибодоктор. Автомобилистам Петербурга предлагают объединиться, чтобы поздравить врачей с новогодними праздниками и поблагодарить их за работу в 2020 году.

В рамках акции «Нажми на клаксон — поздравь врачей с Новым годом» водителям предлагают ровно в 18:00 30 декабря нажать на клаксон автомобиля в знак благодарности медикам, которые уже почти год сражаются с пандемией COVID-19, что называется, на переднем крае обороны. «Даже те врачи, кто в этот час будет в «красной зоне», смогут услышать эту поддержку», — отмечают в пресс-службе комитета по печати и взаимодействию со СМИ.

«Уходящий год был одним из самых сложных в жизни Петербурга. И особенно тяжёлым он стал для медицинских работников.

Работа на пределе человеческих сил, зачастую без возможности видеться со своими семьями, родными и близкими, рискуя собственной жизнью ради жизни жителей нашего города, — наши медики борются с коварным врагом. Давайте всем городом поблагодарим врачей за их самоотверженный труд. Пусть на своём сложнейшем посту они услышат звук автомобильных сирен — голос нашего города, когда петербуржцы говорят им: спасибо!» — сказал председатель комитета Владимир Рябовол.

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Комментарии (9)

Modest_5e4ce41f7533b
Почему не по многочисленным просьбам медицинских работников?
Гуди, не гуди, аппаратов КТ от этого больше не станет.
putty
Господа из аппарата губернатора забыли, что гудение - это неодобрение, а не приветствие.
Я лучше свечку в окне в назначенный час поставлю.
artistdmisha
— Погуди А ?!
— Это когда на пароходе поплывёшь, с вас 66 рублей.
— Подождёшь 5 минут я за товарищем ?
— Таких придурков даже бабы не ждут.
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