Автомобилистам Петербурга предлагают погудеть в честь врачей в новогодней акции

Смольный приглашает горожан присоединиться к новогодней акции #спасибодоктор. Автомобилистам Петербурга предлагают объединиться, чтобы поздравить врачей с новогодними праздниками и поблагодарить их за работу в 2020 году.



В рамках акции «Нажми на клаксон — поздравь врачей с Новым годом» водителям предлагают ровно в 18:00 30 декабря нажать на клаксон автомобиля в знак благодарности медикам, которые уже почти год сражаются с пандемией COVID-19, что называется, на переднем крае обороны. «Даже те врачи, кто в этот час будет в «красной зоне», смогут услышать эту поддержку», — отмечают в пресс-службе комитета по печати и взаимодействию со СМИ.