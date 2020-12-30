Двадцать сверхзвуковых истребителей МиГ-21 в различных модификациях единым лотом выставлены на аукцион на сайте trade-a-plane.com. На это предложение 30 декабря обратило внимание РИА Новости.



Как следует из опубликованной информации, среди них — пять одноместных МиГ-21МФ, четыре двухместных МиГ-21УМ и одиннадцать МиГ-21бис. Общий налёт составляет от 43 до 547 часов. С ними в комплекте также идут 15 новых двигателей и запчасти. Цена не указана.