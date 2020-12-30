Двадцать сверхзвуковых истребителей МиГ-21 в различных модификациях единым лотом выставлены на аукцион на сайте trade-a-plane.com. На это предложение 30 декабря обратило внимание РИА Новости.
Как следует из опубликованной информации, среди них — пять одноместных МиГ-21МФ, четыре двухместных МиГ-21УМ и одиннадцать МиГ-21бис. Общий налёт составляет от 43 до 547 часов. С ними в комплекте также идут 15 новых двигателей и запчасти. Цена не указана.
Согласно публикации, посредником в этой сделке выступает компания Inter Avia Group LLC. Как уточняет агентство, она базируется в США и специализируется на международных сделках по продаже и лизингу самолётов и вертолётов, а также комплектующих к ним.
РИА Новости также пишет, что Нигерия приобрела у СССР 25 МиГ-МФ и 6 МиГ-21УМ (учебно-боевая версия) в 1975 году. Они встали в ангар в начале 90-х с развалом СССР, который до этого времени оказывал государству материально-техническую помощь.