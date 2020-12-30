В Новогорелово введена в эксплуатацию новая школа на 550 учеников — уроки начнутся в сентябре 2021 года

В микрорайоне Новое Горелово появилась первая школа, рассчитанная на 550 детей, которые будут учиться в 22 классах. По плану школа примет учеников в сентябре 2021 года.

Как сообщают в СК «ЛенРусСтрой», здание построено по новому современному проекту. Там предусмотрены кабинеты для изучения иностранных языков с мультимедийным оборудованием, актовый и концертный зал для 330 зрителей, большая библиотека с медиацентром, помещения для групп продлённого дня со спальнями для учеников младших классов, игровые комнаты, медицинский блок, столовая, физкультурно-оздоровительный блок с двумя спортивными залами.