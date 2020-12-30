В Новогорелово введена в эксплуатацию новая школа на 550 учеников — уроки начнутся в сентябре 2021 года

В микрорайоне Новое Горелово появилась первая школа, рассчитанная на 550 детей, которые будут учиться в 22 классах. По плану школа примет учеников в сентябре 2021 года.
Как сообщают в СК «ЛенРусСтрой», здание построено по новому современному проекту. Там предусмотрены кабинеты для изучения иностранных языков с мультимедийным оборудованием, актовый и концертный зал для 330 зрителей, большая библиотека с медиацентром, помещения для групп продлённого дня со спальнями для учеников младших классов, игровые комнаты, медицинский блок, столовая, физкультурно-оздоровительный блок с двумя спортивными залами.
На пришкольной территории оборудованы площадки для групповых игр, беговые дорожки, спортивные зоны, футбольное поле, а также зоны отдыха.
Сейчас оборудование для школы еще поступает из разных регионов страны и из-за рубежа, поэтому процесс комплектации продолжается.
Школа финансируется по федеральной программе «Стимул» и будет передана в собственность Ленобласти. Стоимость работ составила 500 млн рублей.