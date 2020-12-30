Свободное перемещение между Великобританией и ЕС прекращается 1 января. Евросоюз подписал сделку по Brexit

Лондон и Брюссель в итоге визируют три документа: по торговле и сотрудничеству, о процедурах по обмену и защите конфиденциальной информации, о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии.

«Церемония состоялась в штаб-квартире Совета ЕС в Брюсселе. Теперь документы направят в Лондон британскому премьер-министру Борису Джонсону», — уточняет агентство.

Соглашение о торговле и сотрудничестве после выхода Великобритании из ЕС подписано главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и председателем Евросовета Шарлем Мишелем, сообщает 30 декабря РИА Новости .

Соглашение по торговой сделке было достигнуто неделю назад, то есть ровно за неделю до окончания переходного периода после Brexit. Однако официально Лондон это признал только на следующий день.

«Теперь мы можем в полной мере использовать фантастические возможности, доступные нам как независимой торговой стране, заключая торговые сделки с другими партнерами по всему миру», — заявили британские чиновники 24 декабря.

Поскольку торговое соглашение требует одобрения стран Евросоюза и ратификации Европарламента, а до 1 января это сделать уже невозможно, еврочиновники разрешили его временную реализацию на первые два месяца 2021 года.

В итоге с 1 января прекращается свободное перемещение граждан Великобритании и ЕС, вводится визовый режим. Восстанавливается пограничный контроль товаров, в том числе санитарный, но не будет пошлин и квот. При этом британским перевозчикам или страховщикам придется подстраиваться под правила ЕС, не будет взаимного признания профессиональной квалификации. На пять лет заморожен статус-кво по правам на вылов рыбы, то есть управлением рыбными ресурсами совместным.