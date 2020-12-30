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В Петербурге стабильные 3,7 тысячи заболевших коронавирусом. Накануне было на семь человек меньше

За последние сутки в Петербурге выявили 3764 новых случая заболевания COVID-19. Об этом 30 декабря сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

Число заболевших немногим больше вчерашнего значения в 3757 человек. По России, наоборот, наблюдается небольшое снижение — 26 513 заболевших против 27 002 вчера.

Новых заразившихся COVID-19 опять выявили во всех регионах. Лидером по ежедневному приросту остается Москва, на которую приходится почти четверть всех заболевших.

Как уточнили в Смольном, за последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 34763 человека. Под медицинским наблюдением находится 829 человек. Из них 365 — контактные, 464 — на самоизоляции. Обработано 4448 вызовов, поступивших по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Как писала «Фонтанка», в отличие от замершей с конца ноября статистики оперштаба, данные федерального регистра, которые вносят сами медики, радуют большим разнообразием. Согласно им, в Петербурге фиксируют 4000–5000 заболевших коронавирусом в сутки.

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Комментарии (2)

sha_5e4d8c662c249
М-м-м-м... Стабильность...
J.Yagn
Чувствуется четкое планирование со стороны вируса.
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