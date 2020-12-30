«Вы представляете себе за семейным столом дистанцирование?». Медики опасаются роста заболеваемости COVID-19

«Сейчас впереди Новый год. И сами понимаете, что мы в любом случае будем контактировать. Вы представляете себе за семейным столом дистанцирование? Может быть подъём, — цитирует медика 30 декабря РИА Новости . — Мы вроде бы изолированы друг от друга в том, что касается работы, но в то же время если мы будет вот так не соблюдать, поедем к родственникам, пожилым, мы, естественно, можем, увы, заразить, тем более что у нас нет таких жестких ограничений, как в Европе».

После Нового года может случиться подъём заболеваемости коронавирусом, считает президент Международной Ассоциации специалистов в области инфекций, бывший главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным заболеваниям Ирина Шестакова.

Что касается ограничительных мер, по мнению Шестаковой, необходим риск-ориентированный подход: решение после праздников следует принимать в зависимости от тенденций. «Просто взять и все закрыть — согласитесь, люди тоже устают от этого. А когда устают, делают все больше и больше ошибок», — отметила инфекционист.

Накануне губернатор Петербурга Александр Беглов призвал горожан не превращать праздничные дни в «марафон передачи инфекции».

По данным Университета Хопкинса, к утру 30 декабря мск в мире COVID-19 заболели 81,97 миллиона человек, умерли от него 1,78 миллиона.