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Что закрыто в СПБ с 4 декабряЭто на Новый годПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
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«Вы представляете себе за семейным столом дистанцирование?». Медики опасаются роста заболеваемости COVID-19

После Нового года может случиться подъём заболеваемости коронавирусом, считает президент Международной Ассоциации специалистов в области инфекций, бывший главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным заболеваниям Ирина Шестакова.

«Сейчас впереди Новый год. И сами понимаете, что мы в любом случае будем контактировать. Вы представляете себе за семейным столом дистанцирование? Может быть подъём, — цитирует медика 30 декабря РИА Новости. — Мы вроде бы изолированы друг от друга в том, что касается работы, но в то же время если мы будет вот так не соблюдать, поедем к родственникам, пожилым, мы, естественно, можем, увы, заразить, тем более что у нас нет таких жестких ограничений, как в Европе».

Что касается ограничительных мер, по мнению Шестаковой, необходим риск-ориентированный подход: решение после праздников следует принимать в зависимости от тенденций. «Просто взять и все закрыть — согласитесь, люди тоже устают от этого. А когда устают, делают все больше и больше ошибок», — отметила инфекционист.

Накануне губернатор Петербурга Александр Беглов призвал горожан не превращать праздничные дни в «марафон передачи инфекции».

По данным Университета Хопкинса, к утру 30 декабря мск в мире COVID-19 заболели 81,97 миллиона человек, умерли от него 1,78 миллиона.

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Комментарии (5)

Skazochny
Увеличение интервала поездов в метро нормально, а дома собраться опасность...ну что, аплодисменты.
howo
А сама Ирина Шестакова где и с кем будет?
Yubilar
P.S. Вы до сих пор считаете, что задача этих врачей - сделать вас здоровыми???
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