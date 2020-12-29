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«Всё очень серьёзно». Беглов просит не превращать каникулы в «марафон передачи инфекции»

Губернатор Петербурга Александр Беглов, принимая очередной медицинский объект, 28 декабря обратился к горожанам.

Как сообщает пресс-служба Смольного, чиновник напомнил петербуржцам, что страна вступает в длинный период праздников. «Праздничные дни не должны стать марафоном передачи инфекции. Берегите себя и своих близких. Всё очень серьезно», — подчеркнул губернатор. Очень важно соблюдать меры предосторожности: избегать массовых мероприятий, не собираться большими компаниями, находиться дома с семьёй.

Сегодня Беглов принял работу строителей в корпусах №№ 1, 2 и 3 временного госпиталя в «Ленэкспо», оснащённых всем необходимым для лечения тяжёлых больных и больных средней тяжести, в том числе аппаратурой для подачи кислорода к койкам. Эти корпуса рассчитаны на 680 коек, приём пациентов здесь могут начать уже в новогодние праздники, работать будут медики Введенской больницы, специализирующейся на заболеваниях лёгких.

«В настоящее время все сданные корпуса (павильоны №№ 1, 2, 3, 5, 7 и 8) завершили формирование временного госпиталя. В его арсенале — три аппарата КТ, реанимация и возможность перемещения больных между корпусами», — сказал Беглов. В целом временный госпиталь в «Ленэкспо» вмещает 2500 коек.

В Петербурге за минувшие сутки зафиксировано 3757 случаев заболевания COVID-19, роста нет. По числу смертей за сутки Петербург возглавил список российских городов.

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Комментарии (4)

zonnek
О, прорезался! Отец родной. Напомнил, что он есть. Такой же "господин бесполезность", как и предыдущий. Город засран, в центре эта язва "Апрашка", как стоял так и стоит, а он рекомендации раздаёт.
hedgehog_
сбеглов не хочет сбежать к своим корням в баку и посидеть там всегда?
Клинворд
Всё очень серьёзно! Освоено 53 миллиарда бюджета под ковид.
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