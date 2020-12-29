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По всей России чуть больше 27 тысяч случаев коронавируса. В Петербурге роста по-прежнему нет

В Петербурге за минувшие сутки выявили 3757 случая коронавируса. Об этом 29 декабря сообщает оперативный штаб.

Новых заразившихся (27 002) снова нашли во всех российских регионах. Лидерами коронавирусной статистики по ежедневному приросту остаются Москва и Петербург, на которые приходится чуть менее трети всех заболевших.

В петербургском оперативном штабе рассказали, что сегодня на COVID-19 обследовали уже 33 149 горожан, а под медицинским наблюдением остаются 1218. С начала пандемии в Петербурге заболели 234 602 человека.

В России число случаев COVID-19 выросло до 3 105 037. По этому показателю наша страна уступает только Бразилии (7,5 миллиона), Индии (10,2 миллиона) и США (19,3 миллиона). В мире зараженных насчитали уже более 81 миллиона.

Число выздоровевших от коронавируса россиян вплотную приблизилось к 2,5 миллиона. Летальных случаев зафиксировали 55 827.

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Комментарии (2)

261217951
Откуда быть росту если система здравоохранения работает на пределе возможностей? Расти может только смертность.
Tattiana
Я стала экстрасенсом! Я предстказываю: завтра в СПб будет примерно 3700 заболевших, послезавтра - около 3700 заболевших...
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