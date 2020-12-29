По всей России чуть больше 27 тысяч случаев коронавируса. В Петербурге роста по-прежнему нет

В Петербурге за минувшие сутки выявили 3757 случая коронавируса. Об этом 29 декабря сообщает оперативный штаб.

Новых заразившихся (27 002) снова нашли во всех российских регионах. Лидерами коронавирусной статистики по ежедневному приросту остаются Москва и Петербург, на которые приходится чуть менее трети всех заболевших.

В петербургском оперативном штабе рассказали, что сегодня на COVID-19 обследовали уже 33 149 горожан, а под медицинским наблюдением остаются 1218. С начала пандемии в Петербурге заболели 234 602 человека.