За минувшие сутки в Петербурге зарегистрировали 79 новых смертей от COVID-19. Северная столица возглавила список российских городов по этому показателю. Об этом 29 декабря сообщается на сайте «Стопкоронавирус.рф».
Новость дополняется.
Петербург возглавил список городов по количеству смертей от COVID-19 за сутки. В России — более 500 новых жертв
За минувшие сутки в Петербурге зарегистрировали 79 новых смертей от COVID-19. Северная столица возглавила список российских городов по этому показателю. Об этом 29 декабря сообщается на сайте «Стопкоронавирус.рф».
Новость дополняется.
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