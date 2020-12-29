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Петербург возглавил список городов по количеству смертей от COVID-19 за сутки. В России — более 500 новых жертв

За минувшие сутки в Петербурге зарегистрировали 79 новых смертей от COVID-19. Северная столица возглавила список российских городов по этому показателю. Об этом 29 декабря сообщается на сайте «Стопкоронавирус.рф».

Новость дополняется.

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