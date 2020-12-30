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В Португалии перед праздниками закрыли приют для животных, чтобы люди не дарили живые подарки

Власти города Порто (Португалия) закрыли главный городской приют для животных до 4 января, чтобы у жителей не было соблазна сделать близким сюрприз на праздники, подарив нового питомца.

Как отмечают работники приюта, обычно в январе-феврале к ним поступает больше всего животных: люди возвращают подаренных собак и котов, которых они сами заводить не планировали. Между тем, для зверя такой отказ становится травмой даже если он поступает в «свой» приют всего через несколько недель, как покинул его, пишет 29 декабря РИА Новости.

Вместо этого работники рекомендуют всем, кто хочет завести домашнего любимца, выбирать его уже в новом году, а праздники использовать, чтобы еще раз взвесить все «за» и «против».

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