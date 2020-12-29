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Число летальных исходов из-за COVID-19 в Германии впервые превысило за сутки 1 тысяч

Число летальных исходов из-за коронавируса в Германии впервые с начала пандемии увеличилось за сутки более чем на тысячу. Об этом сообщает 29 декабря ТАСС со ссылкой на собственный анализ данных, поступивших от органов по вопросам здравоохранения федеральных земель ФРГ.

По его оценке, за 24 часа от последствий заболевания в Германии умер 1 051 человек. Предыдущий антирекорд был зарегистрирован 22 декабря, когда за сутки умерли 940 жителей ФРГ.

Официальную информацию о развитии ситуации с коронавирусом в среду утром опубликует берлинский Институт вирусологии имени Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ).

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