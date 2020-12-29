Петербург не накрыло «Сферумом». Российский аналог ZOOM еще даже не тестируется в городских школах

Как выяснила «Фонтанка», при регистрации в «Сферуме» пользователю нужно выбрать учебное заведение, свою роль в нем (учитель/ученик), предмет и класс. Сейчас для выбора в системе доступна только одна школа Санкт-Петербурга — ГБОУ СОШ №473. Собственно, ее выбор подсказывает сам алгоритм. В ней, в свою очередь, доступен единственный класс — 10А.

Совместный сервис видеоконференцсвязи Ростелекома и MaiL.Ru Group «Сферум», который преподносится как российский аналог ZOOM, пока не тестируется в петербургских школах. Об этом «Фонтанке» 29 декабря сообщили в пресс-службе комитета по образованию.

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе школы №473 сообщил «Фонтанке», что ему ничего об испытаниях «Сферума» неизвестно.

Глава Ростелекома Михаил Осеевский предложил «Фонтанке» все вопросы по поводу «Сферума» и сроков его запуска адресовать в Министерство просвещения: «Я не комментирую».

Выяснилось, что на самом деле новый сервис пока далек от Петербурга. Как сообщили «Фонтанке» в комитете по образованию, система тестируется только в Московской области.

«Петербург к тестированию не приглашали. И пока никаких директив от министерства по подключению к этой системе мы тоже не получали. Понять, насколько школы готовы к старту работы, мы сможем тогда, когда получим все технические условия и, собственно, сроки внедрения», — отметил представитель комитета.

29 декабря министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что сервис видеоконференцсвязи «Сферум» «уже появился в рамках Цифровой образовательной среды». По его словам, систему успешно протестировали в Московской области и апробируют еще в 15 регионах страны.