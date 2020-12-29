СК просит арестовать бывшего схимонаха Сергия

Следственный комитет России запросил арест для отлученного от церкви схиигумена Сергия, в миру — Николая Романова.

«Следствие ходатайствует об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца», — сообщили в пресс-службе Басманного суда, куда 29 декабря поступили материалы от СК.

Бывший схимонах Сергий был задержан правоохранительными органами для дачи показаний накануне, 28 декабря. Его подозревают в склонении к самоубийству.



Зампредседателя комитета по международным делам Наталья Поклонская, чьим духовным наставником, как предполагается, был Сергий, заявила, что проповеди отлученного от церкви схимонаха Сергия (Романова) на YouTube — это «страшно и очень опасно».