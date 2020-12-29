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СК просит арестовать бывшего схимонаха Сергия

Следственный комитет России запросил арест для отлученного от церкви схиигумена Сергия, в миру — Николая Романова.

«Следствие ходатайствует об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца», — сообщили в пресс-службе Басманного суда, куда 29 декабря поступили материалы от СК.

Бывший схимонах Сергий был задержан правоохранительными органами для дачи показаний накануне, 28 декабря. Его подозревают в склонении к самоубийству.

Зампредседателя комитета по международным делам Наталья Поклонская, чьим духовным наставником, как предполагается, был Сергий, заявила, что проповеди отлученного от церкви схимонаха Сергия (Романова) на YouTube — это «страшно и очень опасно».

Проблемы у бывшего схиигумена начались из-за его роликов в YouTube, в которых проповеди смешались с критикой в адрес церкви и власти из-за карантинных мер. В конце июня его люди напали на съемочную группу Ксении Собчак, которая приехала делать сюжет о физических истязаниях послушников. Отец Сергий был оштрафован на 90 тысяч рублей за распространение в Интернете фейков о коронавирусе — чипировании и опасности 5G. В ответ он требовал у президента России Владимира Путина передать ему президентские полномочия. А затем заперся на территории монастыря и отказался пускать туда представителей РПЦ. С ним остаются его сторонники, которых в августе отлучили от церкви за предательство. Через месяц аналогичная участь постигла отца Сергия.

Следователи не первый месяц ищут с монахом встречи по уголовным делам об истязании детей. Его адвокат заявлял, что дела возбуждены по статьям о самоуправстве и нарушении права на свободу совести и вероисповеданий, сам отец Сергий имеет статус свидетеля. Ходить на допросы он отказывался, ссылаясь на коронавирус.

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Комментарии (1)

Grotesk
"предать духовного отца хуже, чем родителей, ибо они простят, а бог нет" (с)
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