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Фото года: уставшие медики лежат рядом с кроватью больного коронавирусом в Сосновом Бору

Снимок из COVID-отделения, попавший в Сеть благодаря администрации ЦМСЧ 38 ФМБА России, имеет все шансы стать вирусным, как бы странно это ни звучало. На нём — три медика лежат, прижавшись друг к другу, у постели пациента. 29 декабря нечеткое, но сильное по смыслу и энергетике фото разошлось по соцсетям.

«Сегодня утром пришла в отделение, а на мониторе в ординаторской вот такая картина…» — говорится в подписи к снимку.

В медучреждении корреспонденту 47news пояснили, что на фотографии — палата реанимационного отделения, где лежат пациенты с COVID-19. На полу лежат трое студентов-медиков: Расул, Екатерина и Алексей. В начале декабря они приехали в Сосновый Бор на практику от студотряда из Перми.

«Они не спали, просто прилегли отдохнуть. Около двух часов ночи у пациента проявилось выраженное психомоторное поведение. Во время такого приступа больные могут не реагировать на слова персонала, снять кислородную маску, — рассказал один из сотрудников медсанчасти. — Так получилось, что весь персонал был занят с остальными пациентами, поэтому на помощь вызвали студентов, они живут в корпусе неподалеку, один этаж там временно переоборудован под гостиницу. В общей сложности с пациенткой студенты оставались до восьми утра, пока не заступила другая смена».

Собеседник издания добавил, что студентам хватает времени на отдых, дежурят они по восемь часов по графику три через один. Всего в ЦМСЧ № 38 в Сосновом Бору работают 13 студентов, 10 из них — в COVID-отделении.

Молодые люди выполняют обязанности младшего медперсонала — медсестер и медбратьев, а также санитаров. Они кормят пациентов и ухаживают за ними. Практика студентов закончится в конце декабря.

Фото: ФГБУЗ ЦМСЧ №38 ФМБА России

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Комментарии (17)

Кони Анатолий Ф.
Молодцы ребята! В этих костюмах находится больше получаса это уже довольно тяжело. А их ночью подняли, вызвали дежурить у припадочного больного. Там реально нужны крепкие санитары, так как человек в конвульсиях когда бьется, то и койку может перевернуть. Ковидных больных с поражением мозга обязательно нужно контролировать. По всему миру много случаев, когда приходя в сознание больные прыгали в окна.
USSR_forever
что вы хотели от студентов? это только начинающие медики, им сутками ещё только предстоит работать... в костюмах небось жарко и душно (не забывайте, что зимой жарят ещё и батареи внутри помещений, а проветривать просто так нельзя - больные могут простудиться), мелких дел куча - то судно вынеси, то с ложечки покорми, то бумажки заполни..... понятно что крутиться в этом всём молодым людям во-первых не привычно, во-вторых перегруз системы (это не на пары ходить, где можно или поспать или которые можно прогулять и потом списать, тут жизнь реальная и от неправильных действий может зависеть другая жизнь), в-третьих не стоит забывать и про эмоциональную состовляющую, к которой они тоже наверняка оказались не готовы - всё же их пациенты НЕ пляшут и танцуют и НЕ улыбаются, они лежат там как овощи с трубками и пикают оттуда на аппарате, или дышат кислородом в маске, без которого они могут не выжить... Наблюдать там всё это и находиться там - приятного мало. Поэтому и врачи и мед.персонал - герои
Ref
А что делать? Я не вижу на фото даже стула. Помощь от ребят реальная, последний курс мед. института в ковидных больницах. Студенты колледжей в поликлиниках и женских консультациях работают.
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