«Сегодня утром пришла в отделение, а на мониторе в ординаторской вот такая картина…» — говорится в подписи к снимку.

Снимок из COVID-отделения, попавший в Сеть благодаря администрации ЦМСЧ 38 ФМБА России, имеет все шансы стать вирусным, как бы странно это ни звучало. На нём — три медика лежат, прижавшись друг к другу, у постели пациента. 29 декабря нечеткое, но сильное по смыслу и энергетике фото разошлось по соцсетям.

В медучреждении корреспонденту 47news пояснили, что на фотографии — палата реанимационного отделения, где лежат пациенты с COVID-19. На полу лежат трое студентов-медиков: Расул, Екатерина и Алексей. В начале декабря они приехали в Сосновый Бор на практику от студотряда из Перми.

«Они не спали, просто прилегли отдохнуть. Около двух часов ночи у пациента проявилось выраженное психомоторное поведение. Во время такого приступа больные могут не реагировать на слова персонала, снять кислородную маску, — рассказал один из сотрудников медсанчасти. — Так получилось, что весь персонал был занят с остальными пациентами, поэтому на помощь вызвали студентов, они живут в корпусе неподалеку, один этаж там временно переоборудован под гостиницу. В общей сложности с пациенткой студенты оставались до восьми утра, пока не заступила другая смена».



Собеседник издания добавил, что студентам хватает времени на отдых, дежурят они по восемь часов по графику три через один. Всего в ЦМСЧ № 38 в Сосновом Бору работают 13 студентов, 10 из них — в COVID-отделении.



Молодые люди выполняют обязанности младшего медперсонала — медсестер и медбратьев, а также санитаров. Они кормят пациентов и ухаживают за ними. Практика студентов закончится в конце декабря.