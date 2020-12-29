Мишустин утвердил KPI для госкорпораций. Их будут оценивать по созданию рабочих мест и бюджетной эффективности

Ключевые показатели эффективности госкорпораций и институтов развития появятся в России.



«Работу госкорпораций и институтов развития начнут оценивать по ключевым показателям эффективности (КПЭ), от их достижения также будет зависеть уровень вознаграждения топ-менеджеров», — сообщается 29 декабря на сайте правительства РФ.

Показатели эффективности разделят на две группы: финансовые и отраслевые, которые связаны с национальными целями развития. Например, работу госкорпораций и институтов развития будут оценивать по таким показателям, как создание рабочих мест, рентабельность инвестированного или собственного капитала, объём привлечённых средств, вклад в бюджетную эффективность.