Силовики нагрянули в монастырь бывшего схиигумена, а теперь схимонаха Сергия (Романова) в Свердловской области в ночь на 29 декабря. Отлучённого от церкви отца увезли на допрос.



О штурме Среднеуральского женского монастыря сообщили в телеграм-канале отца Сергия около незадолго до одиннадцати часов вечера. В сообщениях показывают силовиков в «полном боевом облачении» и рассказывают, что те «пробежались по корпусам» и согнали на улицу женщин и детей. В монастыре звонят в колокола и через мессенджеры призывают братьев и сестёр на помощь.