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Бунтующий против РПЦ схимонах Сергий задержан. Его сторонники показывают штурм монастыря

Силовики нагрянули в монастырь бывшего схиигумена, а теперь схимонаха Сергия (Романова) в Свердловской области в ночь на 29 декабря. Отлучённого от церкви отца увезли на допрос.

О штурме Среднеуральского женского монастыря сообщили в телеграм-канале отца Сергия около незадолго до одиннадцати часов вечера. В сообщениях показывают силовиков в «полном боевом облачении» и рассказывают, что те «пробежались по корпусам» и согнали на улицу женщин и детей. В монастыре звонят в колокола и через мессенджеры призывают братьев и сестёр на помощь.

Проповеди схиигумена Сергия (Романова)

«Солдаты сняли все золото в Спорительнице Хлебов с икон. Ведут себя нагло. Монахинь держат группами под охраной», — пишут прихожане. — «Монастырь захватили, отца Сергия увезли».

Как уточняет ТАСС, опальный схимонах задержан для дачи показаний, в монастыре продолжаются следственные мероприятия.

Проблемы у бывшего схиигумена начались из-за его роликов в YouTube, в которых проповеди смешались с критикой в адрес церкви и власти из-за карантинных мер. В конце июня его люди напали на съемочную группу Ксении Собчак, которая приехала делать сюжет о физических истязаниях послушников. Отец Сергий был оштрафован на 90 тысяч рублей за распространение в Интернете фейков о коронавирусе — чипировании и опасности 5G. В ответ он требовал у президента России Владимира Путина передать ему президентские полномочия. А затем заперся на территории монастыря и отказался пускать туда представителей РПЦ. С ним остаются его сторонники, которых в августе отлучили от церкви за предательство. Через месяц аналогичная участь постигла отца Сергия.

Следователи не первый месяц ищут с монахом встречи по уголовным делам об истязании детей. Его адвокат заявлял, что дела возбуждены по статьям о самоуправстве и нарушении права на свободу совести и вероисповеданий, сам отец Сергий имеет статус свидетеля. Ходить на допросы он отказывался, ссылаясь на коронавирус.

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Комментарии (5)

Игорь Колоградский
Свободу отцу Сергию! Кирюху в отставку! Отец Сергий наш патриарх!
bfinkeri
отвратительная, одновременно пустая, тема. убогое раболепие плебса просто смешно. бросайте вы боженьку, живите своим умом. ноу кого ума нет, то конечно ...
Вячеслав Рогожин
И схиигумена - с Наступающим 1937 годом!
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