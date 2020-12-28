Путин поручил выделить средства на съемку спектаклей и концертов для показа в кино и интернете

В числе поручений, направленных на поддержку организаций, занимающихся культурной деятельностью в 2021 и 2022 годах, президент России Владимир Путин 25 декабря поддержал развитие трансляции спектаклей и концертов.
До 15 марта правительство должно «предусмотреть выделение в 2021 году дополнительной субсидии из федерального бюджета на осуществление профессиональной высококачественной видео- и звукозаписи спектаклей и концертных программ ведущих российских театров и концертных организаций в целях их трансляции в виртуальных концертных залах и показа в кинотеатрах».
Это не единственная мера, направленная на поддержку организаций, занимающихся культурой. Так, в числе других поручений — обеспечение субсидиями бюджетных и автономных учреждений культуры в объеме, не меньшем 2019 года, и разрешение использовать эти деньги вне зависимости от приостановки деятельности из-за ограничений. Кроме того, будут поддержаны кинотеатры, показывающие национальные фильмы, предприятия книжной торговли, специализирующиеся на продаже образовательной литературы для детей и юношества, и ряд других организаций. Полный список поручений — на сайте Кремля.