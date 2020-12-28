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Суд арестовал «отрезанный» от ЖК «Балканы» участок. Его нельзя продавать и застраивать

Московский районный суд Петербурга запретил продавать и застраивать соседний с ЖК участок, на котором должна была располагаться парковка и «зелень» жилого комплекса «Балканы». Об этом «Фонтанке» 28 декабря сообщил один из истцов, Роман Елагин.

В определении суда (есть в распоряжении редакции) говорится, что в отношении земельного участка с кадастровым номером 78:13:0007439:1085 приняты обеспечительные меры. Управлению Росреестра запрещено вносить изменения в ЕГРН и ГКН. Кроме того, владельцу участка запрещается вести на нем хозяйственную деятельность, в том числе, строительство.

Напомним, после ввода в эксплуатацию ЖК «Балканы» участок под зданием разрезали на три: один остался под зданием, второй — под трансформаторной подстанцией, а третий, площадью 0,6 га, был продан новому владельцу, который намерен построить на нем еще один многоквартирный дом. После того, как от «балканцев» отрезали часть территории, у жилого комплекса образовался недостаток по парковочным местам и зеленым насаждением, и перестал соответствовать градостроительным нормативам.

Жильцы «Балкан» подали коллективный иск в суд для предотвращения застройки соседнего участка.

ЖК возвела входящая в К «Лидер Групп» «ГК Синергия». В настоящее время юрлицо находится в стадии ликвидации.

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Комментарии (4)

264741821
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Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Мой номер карты: 5336 6903 2005 0018

Заранее большое человеческое спасибо...
264549301
Неужели справедливость восторжествует? Это будет большая радость не только для жильцов дома, но и для всего Петербурга. Ведь это означает, что отстоять свои права всё же возможно.
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