Военные обеспечат наступление Нового года. В состав «праздничного» оперативного штаба вошли представители ЗВО

Губернатор Петербурга Александр Беглов утвердил состав и регламент работы Оперативного штаба по координации деятельности служб в предпраздничные и праздничные дни. Об этом 28 декабря сообщила пресс-служба Смольного.



О создании штаба было объявлено 22 декабря. Новая структура появилась при Межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению COVID-19 в Петербурге.

В состав штаба вошли члены правительства Санкт-Петербурга, представители комитета по здравоохранению, комитета по промышленной политике, инновациям и торговле, комитета по экономической политике и стратегическому планированию, Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, управления Роспотребнадзора по Петербургу, СПб ГБУЗ «Городская станция скорой медицинской помощи», Западного военного округа, территориального органа Росздравнадзора по Петербургу и Ленинградской области. Штаб возглавил губернатор Северной столицы Александр Беглов.