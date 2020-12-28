Военные обеспечат наступление Нового года. В состав «праздничного» оперативного штаба вошли представители ЗВО

Губернатор Петербурга Александр Беглов утвердил состав и регламент работы Оперативного штаба по координации деятельности служб в предпраздничные и праздничные дни. Об этом 28 декабря сообщила пресс-служба Смольного.
О создании штаба было объявлено 22 декабря. Новая структура появилась при Межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению COVID-19 в Петербурге.
В состав штаба вошли члены правительства Санкт-Петербурга, представители комитета по здравоохранению, комитета по промышленной политике, инновациям и торговле, комитета по экономической политике и стратегическому планированию, Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, управления Роспотребнадзора по Петербургу, СПб ГБУЗ «Городская станция скорой медицинской помощи», Западного военного округа, территориального органа Росздравнадзора по Петербургу и Ленинградской области. Штаб возглавил губернатор Северной столицы Александр Беглов.
Оперативный штаб будет работать с 28 декабря 2020 года по 15 января 2021 года. Он будет координировать в предпраздничные и праздничные дни работу скорой помощи, проведение диагностики, снабжение лекарственными средствами, работу прививочных пунктов.
Ранее стало известно, что Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова стала седьмым федеральным стационаром, который развернул свои коечные мощности для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Там развернуто 150 коек.
Подробнее о том, какие штабы, советы и рабочие группы появились в Петербурге во время пандемии и чем они занимаются, читайте в материале «Фонтанки».