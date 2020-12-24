Штабные игры Смольного. Чиновники придумали 11 новых способов «завалить» коронавирус

Фото: пресс-служба администрации Петербурга / gov.spb.ru

Вопреки предостережению президента Владимира Путина, о том, что лучший способ завалить дело — создать очередную комиссию, петербургские власти продолжили придерживаться тактики распределенной ответственности. Путаться в бесчисленных штабах и группах, кажется, начали уже сами чиновники.

Напомним, что во время первой волны пандемии число структур вплотную приблизилось к трем десяткам (вместе с комиссиями, напрямую с коронавирусом не связанными, «Фонтанка» насчитала 33). Пионером был оперативный штаб по контролю за распространением COVID-19. Массивная структура с участием 19 членов, включая Роспотребнадзор, МВД, ФСБ, Росгвардия, МЧС, полпредство, появилась еще в феврале 2020 года. Ей руководит вице-губернатор Валерий Пикалев. Впрочем, в официальных новостных сводках Смольного деятельность штаба уже давно не освещалась.



Долгое время в «спящем режиме» находился и Межведомственный координационный совет по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Раздутый до 30 членов, по составу он почти повторяет оперштаб, но с дополнениями в лице замначальника ГУ МВД, заместителя прокурора города, руководителя УФАС, начальника Октябрьской железной дороги и других. Структуру возглавляет губернатор Александр Беглов, его заместителем выступает вице-губернатор Евгений Елин.

Изначально именно КС, а не лично губернатор, утверждал и разъяснял изменения в постановление № 121, которое устанавливает коронавирусные ограничения. Но в последнее время решения по поводу ужесточения или ослабления режима, по информации «Фонтанки», принимаются в довольно узком кругу. Так, в роли «доброго» (по отношению к бизнесу) полицейского выступает вице-губернатор Евгений Елин, в роли «злого» глава Роспотребнадзора Петербурга Наталья Башкетова, на предмет «юридической прочности» постановления оценивает глава юркома Екатерина Аксенова, а последнее слово за собой оставляет губернатор Александр Беглов.



Непосредственно координационный совет включился в новостную повестку на прошлой неделе, начав публиковать сводки по эпидемиологической ситуации. В частности власти стали раскрывать показатели числа госпитализаций и доли свободных коек: изначально эта информация, в лучшем случае, озвучивалась в эфире или в ходе онлайн-совещаний с бизнесом, но не на регулярной основе. Правда, цифры по новым случаям заболевания существенно разошлись с теми, что публикует официальный портал «стопкоронавирус». В Смольном объяснили ситуацию разными методиками сбора данных.

Еще во время первой волны в помощь координационному совету отрядили информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом и 18 районных «подштабов». Также была создана рабочая группа по мониторингу экономических показателей.

Позднее внутри КС появилась медицинская группа, куда вошли 8 руководителей медцентров федерального подчинения. Отчеты о её работе публикуют на сайте Медцентра Алмазова. Согласно последнему, опубликованному в июле, с апреля группа провела 48 заседаний и приняла 319 пунктов решений. С тех пор отчеты не публиковались.



Для контроля за возвращающимися из-за рубежа петербуржцев в Смольном создали транспортную рабочую группу и оперативный штаб. Но поскольку массовое авиасообщение не восстановилось, а с августа все прибывающие все равно должны сдавать ПЦР и отчитываться Роспотребнадзору, особой нагрузки на эти формирования во время второй волны не возникло.

Еще две комиссии медицинского профиля занимаются анализом летальных исходов и рассмотрением жалоб медиков на задержку выплат, и еще один оперштаб развернули для оборудования госпиталя в «Ленэкспо». Итого, 28 структур, так или иначе связанных с борьбой с пандемией.

Но вторая волна поставила перед городскими властями новые вызовы. Еще в конце лета собралась рабочая группа по анализу и прогнозированию ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции под председательством вице-губернатора по науке Владимира Княгинина (29). Она составила отчет о ситуации с коронавирусом в мире и Петербурге и рекомендовала лицам, принимающим решения, подумать над ужесточением режима. «Запаздывание с принятием мер по ужесточению режима социального дистанцирования и введению ограничений на коммуникации может привести к утрате контроля над развитием эпидемии в Петербурге», - предупредили ученые чиновников. Авторы доклада также предложили чиновникам провести «штабные игры». Те, судя по всему, восприняли идею буквально.



После того, как проверка Минздрава не нашла в Петербурге единого центра принятия решений, зато обнаружила «существенную десинхронизацию работы амбулаторного и стационарного звена», в Смольном экстренно провели работу над ошибками. Уже 13 октября пресс-служба правительства отчиталась о заседании оперативного штаба по взаимодействию исполнительных органов государственной власти Петербурга в сфере охраны здоровья под председательством медицинского вице-губернатора Олега Эргашева (30). В него также вошли вице-губернатор Николай Бондаренко, руководители комитета по здравоохранению, территориального фонда ОМС, Росздравнадзора, главы администраций районов. Среди задач, которые поставила перед собой структура, повышение доступности ПЦР-тестов. На эти цели из бюджета города были выделены 135,5 млн рублей.

Также в начале октября возобновил работу штаб добровольцев #МыВместе (31), созданный на базе Центра городских волонтеров при комитете по молодежной политике. В их задачу, в том числе, входит доставка продуктов людям старше 65 лет и помощь в красной зоне госпиталя в «Ленэкспо». Исполнительным органам власти было поручено обеспечить взаимодействие с волонтерами.



Когда в середине осени заболеваемость резко начала расти, в Смольном решили бороться с коронавирусом усилением масочного режима и контроля за соблюдением стандартов безопасной деятельности. Для этого был создан Ситуационный центр (32), который возглавил заместитель председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов. Он начал руководить совместными проверками комитетов Смольного и Роспотребнадзора. Позднее к ним присоединилась полиция, а после барного бунта под предводительством «ИП городского масштаба» Александра Коновалова — также СК, Росгвардия и МЧС. Всего за два месяца чиновники проверили 45 тысяч объектов, нарушения коронавирусных стандартов нашлись примерно у четверти. Всего составлено около 1000 протоколов в отношении бизнеса и 800 в отношении граждан, а также возбуждено два уголовных дела — после штурма бара Commode на Рубинштейна https://www.fontanka.ru/2020/12/09/69614976/. Сознательность петербуржцев заметно выросла и нарушать коронавирусные ограничения стали реже, подвел итоги кампании губернатор Александр Беглов. Правда, как пояснили в пресс-службе, такой вывод был основан на увеличении числа оформленных QR-кодов.



Новогодний локдаун, утвержденный губернатором 2 декабря, потребовал новых управленческих решений. Когда лишенные возможности работать туроператоры, отельеры и рестораторы запросили помощи, в Смольном обратились за консультациями к самому бизнесу. При рабочей группе по мониторингу ключевых экономических показателей появилось шесть экспертных советов (33-38), в которые вошли представители сфер общественного питания, торговли, культуры, туризма и гостиничного бизнеса, а также физической культуры и спорта. По информации «Фонтанки», несколько совещаний уже прошли в формате ВКС, бизнес направил предложения, теперь чиновники их анализируют.

Смягчения новогодних ограничений предприниматели пока не дождались. Зато губернатор Александр Беглов порадовал горожан созданием оперативного штаба (39 по счету!) по координации деятельности городских и федеральных служб в период новогодних праздников. Он будет работать при Межведомственном координационном совете, а возглавит его вице-губернатор Евгений Елин. Вопреки появившимся в соцсетях шуткам горожан о том, что чиновник лично проконтролирует состав приготовленного по его рекомендации оливье, новая структура будет следить за работой колл-центров, лабораторий, медицинских учреждений разного уровня. «У нас впереди новогодние праздники, и мы должны позаботиться о горожанах в эти дни», - пояснил Александр Беглов.

Помимо городских оперштабов петербургские чиновники принимают участие в работе структур более высокого уровня. К примеру, в ноябре губернатор Александр Беглов делал доклад оперативному штабу по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции под руководством вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, а также присутствовал на заседании Координационного штаба при полномочном представителе Президента РФ по предупреждению и борьбе с распространением коронавируса на территории СЗФО.

В таком многообразии начинают путаться сами чиновники. К примеру, на одном из совещаний с бизнесом начальник управления развития предпринимательства комитета по промышленной политике Сергей Кузин пообещал передать предложение предпринимателей в «координационный штаб», вероятно, соединив в одну структуру межведомственный координационный совет и оперативный штаб.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

