Фото: Николаев Сергей/«Фонтанка.ру»/Архив

Что сделать прямо сейчас организаторам концертов, театрам, музеям, чтобы выжить в условиях ограничений, и какие меры могут помочь? Ответ на этот вопрос искали в прямом эфире на конференции «Фонтанки». Главы компаний — лидеров индустрии развлечений в прямом эфире сообщили о проблемах напрямую власти — участвовавшим в круглом столе заместителям председателя комитета по культуре. Глава комитета по развитию туризма Сергей Корнеев рассказал о положении культуры как двигателя этой отрасли. А директор Эрмитажа Михаил Пиотровский дал мудрый совет.



Рецепты, как оказалось, у всех разные, как и ситуации в учреждениях культуры разного подчинения. И разное даже отношение к проведению онлайн-трансляций, которыми пытаются заполнить образовавшийся вакуум в культурной и событийной жизни: одни видят в них «путь к резиновой женщине», а другие — новые возможности для самоподготовки.

Хорошо известен пример Эрмитажа: его глава Михаил Пиотровский ранее уже приводил вдохновляющие цифры, которые напомнил в эфире «Фонтанки»: «живых» посетителей музей в этом году принял миллион, а интернет-зрителей — 73 миллиона. Неудивительно, ведь в разгар пандемии так активно в сети не работало, наверное, ни одно учреждение культуры. Музей вел ежедневно по несколько прямых трансляций и показывал предзаписанные рассказы о разных аспектах своих экспозиций и работы в «закулисье». Рост интернет-потока на своих ресурсах Пиотровский оценил в десятки раз, подчеркнув, что поменялся сам принцип работы с пользователями. «До этого был другой способ общения — поставка информации, а сейчас — творческий процесс», — сказал он.



О роли онлайна в случае общегородских мероприятий говорил на круглом столе «Фонтанки» Сергей Корнеев, возглавляющий комитет по развитию туризма. Он объяснили, почему Петербург так старается переводить культурные события в онлайн-поле и почему крупные уличные события, подобные фестивалям света, продолжают проводить.



«Важнее, даже до пандемии, было не само событие, потому что на него приезжает все-таки ограниченный круг гостей, — даже на такое мероприятие, как Олимпиада или чемпионат мира по футболу, — это короткий период. Но информационный шлейф события работает долгие годы, как хвост кометы», — объяснил он.

В качестве примера Корнеев привел 300-летие Петербурга, которое было в первую очередь праздником для жителей, а не туристов, но стало рекламой городу: его кадры запомнили люди разных стран, и уже на следующий год число бронирований туров в наш город существенно выросло.

В наше время сарафанное радио — это соцсети. И когда по ним распространяются записи световых и других шоу с видами города — это подает идеи будущим туристам. А их очень много: по данным всемирной туристской организации, на которые сослался чиновник, число несостоявшихся международных туристских поездок к концу года достигнет миллиарда.



«Сейчас ни один туристический центр мира не уходит из информационного поля. Постоянно — онлайн-выставки, онлайн-события, потому что в эти дни, когда много людей никуда не поехало, они сидят в изоляции и проводят время в Интернете, идет тотальная борьба за этих людей», — отметил Сергей Корнеев.

Для многих учреждений культуры, например — оперных и балетных театров, — особое значение имеет срок возвращения в Петербург круизных туристов. Вопрос об этом адресовали главе комитета.

«Пассажиры круизных лайнеров — это, как правило, американские и европейские лица старшего возраста, 65+, — та самая категория, которая наиболее уязвима и во всем мире наиболее ограничена, — предупредил Корнеев. — Пока (мы общаемся с балтийскими портами, нашими соседями) оптимистичный прогноз, что 50% пассажиров в следующем году все-таки будут».

Русский балет — одно из тех явлений, за которым едут в Петербург иностранцы. О том, что страна может потерять этот бренд, говорилось не раз. Но художественный руководитель Михайловского театра Владимир Кехман привел конкретные примеры.



«Вы знаете, когда прима-балерина Королевского балета Наталья Осипова прилетела после 10 месяцев в Новосибирск танцевать «Дон-Кихот», она сама не верила, что это происходит с ней. Мне она этого не говорила, она это сказала в интервью «Московскому комсомольцу», что, в принципе, уже рассталась с профессией: у нее не было уже желания танцевать. У нас работало порядка 30 иностранцев в Михайловском театре, из которых 15–20 человек уехало, когда начался локдаун. Так вот из них 9 уже потеряли профессию, они уже никогда не будут балетными артистами».

Кстати, о Новосибирске: будучи худруком и Новосибирского театра оперы и балета — учреждения культуры федерального подчинения, — Владимир Кехман высоко оценил в сложившейся ситуации работу Минкульта.

«То, что делает Минкульт со своими учреждениями федеральными, — беспрецедентно, — оценил он. — Это правда. Я за Новосибирский театр могу сказать — мы получили все выпадающие доходы. И с точки зрения госзадания, и с точки зрения формирования госзадания — все наши «хотелки»: ковидное оборудование... Все, что связано с федералами, — вопросов никаких нет».



Петербургский же Михайловский театр — учреждение культуры городского подчинения. В связи с этим Владимир Кехман говорил о необходимости диалога власти и руководителей культурных организаций, власти и ивент-индустрии. И высказал пожелание, чтобы город нашел возможность в порядке исключения на Рождество разрешить провести хотя бы несколько событий — чтобы достойно отметить праздник.

«Атмосфера на «Щелкунчике», когда сидят только взрослые, — чудовищна, — поделился он (в городе действуют ограничения, не позволяющие присутствовать на мероприятиях лицам до 16 лет. — Прим. ред.). — Абсолютно справедливо: Роспотребнадзор не хотел больших мероприятий для детей со взрослыми, понимая: дети — большие распространители. Но сделайте хотя бы 3–5 площадок, где много воздуха и можно точно обеспечить безопасность. Надо творчески подойти».

«Если бизнес ресторанный смог убедить тем или иным способом открыть эти зимние веранды, что является просто «прикрышкой» на самом деле, а они будут работать просто так, — пусть нам на Рождество дадут работать!» — попросил он.



Творческий подход — только не властям, а самим организаторам событий — посоветовал развивать Михаил Пиотровский, опираясь на опыт Эрмитажа.

«Мы формируем в дискуссиях различного рода рецепты. Надо быть гибкими и каждый день принимать разные решения. Не просто говорить «разрешите на Рождество», а придумать, что можно разрешить на Рождество, — посоветовал он. — Придумать рецепты и их предлагать. Хотя бы такие «липовые», как зимние веранды».

О том, что зрители необходимы не только артистам, но и спортсменам, напомнила директор по развитию КСК «Сибур-арена» Юлия Писарева.

«У нас новейшие системы вентиляции, огромное помещение, соблюдаются все меры дистанционные. Хотелось бы услышать: почему запрещены все мероприятия со зрителями? Спортсменам важно, чтобы присутствовало хотя бы 25% зрителей и поддерживало их во время игры. Понятно, что и организаторам хотелось бы какие-то деньги возмещать за счет проданных билетов. И неясно наше ближайшее будущее, самое страшное — когда ты не видишь свет в конце тоннеля», — описала ситуацию она.

Претензии главы корпорации PMI Евгения Финкельштейна касались не только нехватки диалога с властью. В его компании по продаже билетов на мероприятия остались без работы 70% сотрудников, и могут понадобиться новые сокращения.

«Вы понимаете, что в театры и музеи ходит минимальный процент от тех людей, которые ходят в супермаркеты, ездят в транспорте, летают в самолетах? Если мы говорим об ограничениях, они не могут касаться только театров, концертов и музеев. Мы в каком-то абсурде находимся: я летаю каждую неделю, сажусь в полный самолет с людьми, пересаживаюсь в полный автобус с людьми».

Он также отметил, что пагубно сказывается на индустрии и постоянное изменение правил игры: если бы сразу была названа пусть и далекая, но конкретная дата — было бы проще: «Когда мы постоянно переносим концерты, мы все равно несем расходы: первое время — вводили 50-процентные ограничения, через неделю — 25-процентные ограничения».

«Любое мероприятие планируется за полгода, минимум 2–3 месяца», — продолжил его мысль президент КСК «Тинькофф Арена» Вадим Финкельштейн.

Он обратил внимание на конкретные меры, которые, по его мнению, должно предпринять государство для поддержания отрасли.

«Даже налог по недвижимости с нас не сняли, нам все отсрочивают — все кредиты, все. То есть нас загоняют в кабалу, — объяснил он. — Я как инвестор семь лет назад взял у города землю, заплатил 100 миллионов в бюджет за эту арену. И сейчас прошу какой-то помощи от города как коммерсант: хотя бы налоги с нас не берите».

К настоящему моменту только долг за налог на недвижимость у площадки, с его слов, составляет 6 миллионов рублей.

«Если правительство нам запрещает работать — пусть спишут этот долг хотя бы, — предложил Вадим Финкельштейн. — Мы не просим поддержки, потому что знаем, что все равно ее не получим. Ситуация очень сложная на самом деле, и я считаю, что правительство не должно нам запрещать. Мы будем все эти меры выполнять, и лучше бы мы платили налоги, а правительство думало, как больше коек сделать. Это было бы полезнее, чем губить еще сотни тысяч людей, которые сегодня без работы остались».

В комитете по культуре заверили, что сказанное — услышали. Первым отвечать на острые вопросы бизнеса пришлось первому зампреду комитета Борису Пиотровскому.

«Одна из основных претензий, которую мы сегодня услышали, — что с бизнесом (да и Владимир Абрамович [Кехман] об этом говорил) не разговаривают, — начал он. — Буквально на днях закончилось формирование экспертного совета из представителей бизнеса, концертной деятельности. Экспертный совет будет состоять только из представителей бизнес-сферы, туда входит Вадим Финкельштейн, туда входит представитель PMI, другие концертные организаторы, музейные организаторы, — мы сейчас как раз занимаемся тем, что обзваниваем всех и получаем согласие. Надеюсь, в ближайшее время мы соберем представителей в режиме онлайн и начнем длительные, глубокие, подробные обсуждения того, как жить в существующей реальности».

Борис Пиотровский также заметил, что собранная комитетом информация о проблемах учреждений передается в комитет по промышленной политике, инновациям и торговле, который занимается возмещением выпадающих доходов. Но обработка этой информации — дело небыстрое.

Его линию продолжил другой заместитель председателя комитета — Федор Болтин. Он напомнил, что после пятницы, 13 ноября, комитет столкнулся с необходимостью фактической отмены порядка 2 тысяч концертных и театральных мероприятий — в отсутствие юридических механизмов организации работы учреждений культуры в новых условиях. В то же время комитет отстаивает на рабочих совещаниях ряд возможностей для учреждений культуры: город избежал шахматной рассадки, а 50-процентную норму можно было первое время превысить, если уже было продано более половины мест.

«Мы очень стараемся согласовать возможность выхода на 50%-ную заполняемость, как только увидим снижение заболеваемости, — анонсировал Болтин планы на начало следующего года. — Здесь с нами солидарны органы эпидемиологического надзора: театры не являются разносчиками инфекции — то количество дезинфицирующих средств, которые применяются в театрах и музеях, — на порядок выше любого общественного пространства. Театры и музеи — самые безопасные места для проведения досуга. Там чище, чем в наших с вами квартирах».

Говоря о статистике по отказам в согласованиях на мероприятия, Болтин оценил их чуть больше, чем в 10%. Но напомнил, что не все частные организации относятся ответственно к мерам безопасности и соблюдению масочного режима — а по ним тоже судят об общем положении дел в отрасли. Обрисовать истинную ситуацию губернатору и расширить возможности учреждений культуры в комитете планируют в ближайшие дни.

«До конца года мы проведем первое заседание в режиме видеоконференции и до конца года уже первые предложения губернатору подготовим, — рассказал Федор Болтин. — Мы не уходим на каникулы, мы будем работать весь январь. Январь для нас является важным месяцем для принятия решений и планирования: невозможно сегодня выставить афишу и продавать билеты, не понимая, что делать после 15 января. И об этом мы многократно говорили и надеемся, что до конца года на этот счет решение будет принято».

Впрочем, ясность по январю (даже если бы она была) спасет не всех.

«Для меня и Евгения сейчас уже без разницы, откроются в январе площадки или нет, — потому что мы все равно ничего не сможем сделать, — пояснил Вадим Финкельштейн. — Это просто невозможно. Допустим, для Владимира Абрамовича [Кехмана] — да, у него маленькая площадка, коллектив, он хоть на следующий день откроется. А нам нужны гарантии. Нам нужно понимать, что если нагрузка будет 50% или 70% — что ее больше никто не отменит. Тогда мы сможем строить планы. Те люди, которые сейчас приходят на площадку, бронируют даты на апрель, март, — вообще не понимают, что будет, и не хотят платить залоги. Это не вопрос аренды, мы ее и так в два раза снизили».

Зампред комитета по культуре Борис Пиотровский предложил пока что рассматривать нынешние праздники (на них учреждения культуры будут закрыты) как «возможность подготовиться к посещению музеев, театров, концертов, почитать, подумать». Он также предварительно анонсировал эксклюзивную программу культурного онлайн-контента, официально она будет представлена после заключения соглашения.

«Фонтанка.ру»

