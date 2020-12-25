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Без публики. Как организовать и провести массовое мероприятие в условиях «новой нормальности» — смотрите на «Фонтанке»

Есть ли место выставкам, концертам, спектаклям и праздникам в привычном нам виде в условиях «новой нормальности»? Индустрия развлечений и гостеприимства — наиболее пострадавшие от эпидемии отрасли.

Фото: из архива

Как жить театрам, музеям и организаторам мероприятий вместе с противовирусными ограничениями — обсудим на онлайн-конференции «Фонтанки» с директором Государственного Эрмитажа Михаилом Пиотровским, председателем комитета по туризму Санкт-Петербурга Сергеем Корнеевым, художественным руководителем Михайловского театра Владимиром Кехманом, президентом корпорации PMI Евгением Финкельштейном, первым зампредом комитета по культуре Борисом Пиотровским, директором Большого Санкт-Петербургского цирка Ильей Ляховым и другими участниками.

Смотрите трансляцию на сайте «Фонтанки», в нашей группе VK и на YouТube в 12 часов.

Фото: из архива

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